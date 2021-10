U četvrtak navečer u showu 'Brak na prvu' parovi su razgovarali s ekspertima, a nakon toga donijeli su odluke ostaju li u braku ili se 'razvode'.

Bračni partneri proveli su neko vrijeme razdvojeni kako bi imali vremena preispitati svoje emocije te kako bi donijeli ispravnu odluku. Među parovima je postojala podjela - romantičari koji su kliknuli na prvu, zatim oni koji se kroz prijateljstvo tek upoznaju i grade odnos te naposljetku parovi koji nikako ne mogu pronaći zajednički jezik. Upravo zbog tih situacija supružnici su imali priliku razgovarati s ekspertima Ivom Stasiow, Sanelom Kovačević te Borisom Blažinićem kako bi njima iznijeli svoje strahove i želje te dobili korisne savjete.

Prvi par na razgovoru bili su Ana i Marinko koji nisu skrivali svoju bliskost i zadovoljstvo partnerom, pa je njihova odluka bila očita - oni ostaju!

„Dobro se osjećam i mislim da ste napravili dobar posao“, priznao je Marinko, a Ana je istaknula: „Dobila sam i više nego što sam očekivala. Marinko je ljepši i bolji od Richarda Gerea, sva se naježim kad pričam o njemu. Izuo me iz cipela!“

Ana i Marinko su svoj ostanak obilježili sa poljupcem.

Za razliku od njih, Kristina i Tomislav nisu prštali optimizmom kad su stigli na razgovor, a par je nedavno proživio prve nesuglasice.

- Od jučerašnje večeri progovorili smo tri riječi, ništa te apsolutno ne zanima, samo provodiš je**no vrijeme na telefonu, ako vidiš da

nešto dešava sjedni sa mnom i popričaj. Rekao mi je da ništa ne forsiram, ali on se uopće ne pokreće, na mrtvoj je točki - rekla je Kristina prije dolaska kod eksperata.

- Osjećam pritisak i to me odbija, pozitivno mišljenje koje sam imao o njoj, zadnja dva dana to nemam i malo sam ljut - priznaje Tomislav.

„Dobila sam dojam da je on u ovaj eksperiment došao zbog zezancije, poljubac sam ja isforsirala i tu je stalo. Meni fali bliskosti, ne očekujem seks, nego da osjetim sigurnost, da je muško pored mene, da me primi za ruku…“ krenula je iskreno Kristina, pa ipak zaključila: „Ostajem jer mislim da ima potencijala između nas.“

- Strašno, strašno, ovo je prestrašno - smijao se Mislav dok je slušao njihove probleme. - To je brak na prvu, kr**ni je i riješio si sve - ponudio je rješenje Bernard.

S druge strane, Tomislav je dvojio oko odluke jer mu malo smeta Kristinino ponašanje posljednja dva dana: „Meni treba vremena zbog mojih sedam godina samoće, a Kristina me stavila u situaciju u kojoj se ne snalazim. Hajdemo najprije doći do prijatelja pa onda vidjeti za dalje.“

-Onog trenutka kad ja osjetim da je podragam, tad ću je poljubiti. Ja da njoj kažem za 20 dana će biti pusa, ona bi rekla 'joj tek za 20 dana' - komentirao je Cigla na kraju.

Erna i Edin također su jedan od onih parova koji tek grade prijateljstvo pa će onda vidjeti može li se među njima stvoriti bliskost i privlačnost.

„Nismo se još emocionalno povezali. Smeta mi što je pretih i premiran. Ja sam preglasna, a njegova mirnoća me neće smiriti“, izjasnila se Erna pa se poslužila metaforom kako čeka Edina da se iz publike popne na pozornicu. Edin je prihvatio njezin savjet te je par odlučio da ostaje u eksperimentu jer su oboje ušli s ozbiljnim namjerama.

- Erna je zabijač golova, a Edin će ginuti na terenu - komentirao je ekspert Boris.