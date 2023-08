Sanja Doležal pokazala lice bez šminke: 'Vječna djevojčica. Ti si uvijek tako divna i nasmijana...'

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal (60) odmarala je na svome najdražem mjestu, a njezino prirodno izdanje fanovi su obasuli komplimentima.

Bez trunke šminke na licu, u zelenoj haljinici Sanja je nasmiješeno pozirala u prirodi.

- Zeleno, volim te zeleno. Zeleni vjetar, zelene grane - napisala je uz fotku koja je nastala uz rijeku Mrežnicu.

Iako je ušla u sedmo desetljeće, Sanja i dalje oduševljava fanove svojim izgledom.

'Vječna djevojčica', 'Sanja predivna u zelenom', 'Uvijek si lijepa i nasmijana', 'Prelijepa Sanja, ostat ćeš vječno mlada', samo su neke od pohvala koje su se nizale ispod objave.

Od ranije je poznato kako Sanja ima vikendicu u Donjem Zvečaju. U malenom mjestu pored Mrežnice, rekla je ranije, ima sve što joj je potrebno, a tamo često i odmara.

- Imam slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo kad prošećem selom obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac i svašta se nađe u mom vrtu - ispričala je u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma'.