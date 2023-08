Sanja Doležal se uhvatila novog posla: Stala je za kormilo broda i otplovila u nepoznatom smjeru

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal (60) u posljednje vrijeme uživa na odmoru. Nakon Mrežnice se uputila u Nacionalni park Kornati, a sada je pokazala kako uživa na brodu.

Mikrofon i kuhaču sada je zamijenila kormilom.

- Jer ploviti se mora - napisala je kratko Doležal, a nije poznat smjer u kojemu je plovila.

Foto: Instagram

Na brodu se nalazila u ležernom izdanju. Nosila je lepršavu košuljicu, a na licu nije imala niti malo šminke. Nosila je i sunčane naočale. Na drugoj foki je pozirala na palubi broda koji se usidrio u jednoj od brojnih uvala.

Foto: Instagram

Od ranije je poznato kako Sanja ima vikendicu u Donjem Zvečaju. U malenom mjestu pored Mrežnice, rekla je ranije, ima sve što joj je potrebno, a tamo je nedavno i odmarala.

- Imam slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo kad prošećem selom obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac i svašta se nađe u mom vrtu - ispričala je u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma'.

Foto: Instagram/Sanja Doležal

Prisjetimo se, pjevačica je napunila 60 godina početkom svibnja, kada se počastila i rođendanskim putovanjem u Amsterdam. Nakon povratka u Hrvatsku, rođendan je proslavila i sa prijateljima.