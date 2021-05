Odjevene u svjetlucave crne čipkaste kostime, s pjesmom 'Loco Loco', Sanja Vučić (27), Ivana Nikolić (26) i Ksenija Knežević (25) prošle su energično roterdamskom Ahoy arenom. Na početku karijere pjevale su isključivo na engleskom jeziku, a zatim su objavile dva hita na srpskom 'Favorito' i 'Avantura', s kojima su osvojile Srbiju.

Djevojke su prošle godine s pjesmom 'Hasta la vista' pobijedile na Beoviziji (srpska verzija Dore), no zbog pandemije Eurosong je bio odgođen. Ove godine su pjesmom 'Loco -Loco' prošle u finale! Zanimljivo je da je grupa osnovana na Karibima 2017. gdje se i nalazi njihov studio.

Predstavnice Srbije dolaze iz glazbenih obitelji, a najviše prašine je digla Sanja Vučić koja je iz crkvenog zbora prešla na pozornicu Eurosonga 2016. s grupom ZAA. Tamo je navode britanski mediji pokušala osvojiti, Joea Woolforda (25), predstavnika Britanije, pozvavši ga u hotelsku sobu. Joe se odupro njezinim čarima, ali ona nije odustajala, što je šokirala organizatore Eurosonga. The Sun i Daily Star nazvali su to 'eurovizijskim seks-skandalom'.

- On stvarno nije moj tip. Pogledajte mog dečka i usporedite ga s Joeom, to nije to. Mi smo se družili tamo, provodili smo vrijeme zajedno, ne samo on i ja, imao je on i kolegu. Ja sam takva, druželjubiva. Joe ima taj baby face, onako kao dijete. Ne sviđaju mi se takvi muškarci - rekla je Sanja za srpski Kurir. S tim je dečkom kasnije raskinula.

Za razliku od Sanje, Ivana i Ksenija su bez skandala. Ivana je poznato ime u svijetu glazbe i plesa u Srbiji, surađivala je s Jalom Bratom (34) na njegovom singlu 'Mlada i luda', a javnosti je postala poznatija zbog fotografije sa Johnny Deepom (57)

- Johnny je bio veoma ljubazan. Prišla sam mu i zamolila da se fotografiramo. Sjedio je preko puta mog stola. Osiguranje mi nije radilo probleme. Rekla sam mu da sam pjevačica, pokazala mu naše spotove i otkrila da moj bend nastupa uglavnom na Karibima. Nadamo se da će biti prilike ako se ponovo sretnemo na nekom od otoka i da će Depp prisustvovati našem nastupu. Na kraju smo razmijenili e-mailove - izjavila je tada pjevačica.

Ksenija je sudjelovala na raznim dječjim festivalima, a prvi put je kao srednjoškolka nastupila na Beoviziji s pjesmom 'Magija'. Njezin otac je popularni crnogorski pjevač, Nenad Knežević Knez (52).

- Svi su prezadovoljni, svi nam čestitaju. Naš tim je zadovoljan što je jako teško postići. Dugo smo radili na ovome i u finalu ćemo biti još bolje. Ponosne smo, posebno kada se ime naše države objavilo! Jako smo umorne, jedva smo čekale da skinemo haljine i odjenemo kućne ogrtače - rekle su Uraganke.