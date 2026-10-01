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Sanja Milković Hays radila je kostim za Spider-Mana: Trebalo mi je 250 metara materijala

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 4 min
Sanja Milković Hays radila je kostim za Spider-Mana: Trebalo mi je 250 metara materijala
Foto: Privatni album/
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"Tom Holland toliko dugo nosi kostim da nam je pitanje komfora bilo vrlo važno", otkrila nam je kostimografkinja Sanja Milković Hays

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Sanja Milković Hays odlučila je prije 40 godina napustiti Zagreb zbog ljubavi te se preselila u Los Angeles. Tad nije imala pojma da će danas biti jedna od najcjenjenijih kostimografkinja Hollywooda te da će raditi na nekim od najvećih filmskih projekata.

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