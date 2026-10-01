"Tom Holland toliko dugo nosi kostim da nam je pitanje komfora bilo vrlo važno", otkrila nam je kostimografkinja Sanja Milković Hays
HRVATSKA RUKA U SPIDER-MANU PLUS+
Sanja Milković Hays radila je kostim za Spider-Mana: Trebalo mi je 250 metara materijala
Čitanje članka: 4 min
Sanja Milković Hays odlučila je prije 40 godina napustiti Zagreb zbog ljubavi te se preselila u Los Angeles. Tad nije imala pojma da će danas biti jedna od najcjenjenijih kostimografkinja Hollywooda te da će raditi na nekim od najvećih filmskih projekata.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku