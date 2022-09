Sara Jo i Nataša Bekvalac fotkale se potpuno gole u znak podrške LGBT zajednici u Srbiji

Nataša Bekvalac i Sara Jo u nikad eksplicitnijem izdanju, fotkale se gole prekrivene zelenom bojom u znak podrške prideu u Beogradu koji je danas službeno otkazan zbog opasnosti sukoba građana.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U novoj biblijskoj metafori dovode čuvari javnog morala bludnicu pred Isusa, ne bi li je on kaznio kamenom u glavu. No, ni Isus ne kažnjava. Već misli srcem i glavom, i kroz ljubav odgovara u mojoj parafrazi: ,,Tko nije grešan neka kazni grešnicu”! Niko se od sudaca kazne, a ni kamena latio nije. Isus dalje kaže: ,,Budite mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi!”. Kako smo do toga došli? Da možeš biti zmija i bezazlena u isto vrijeme? Suština je, izgleda da stradamo i kao mudri i kao bezazleni, ali i kao grešni. Nikad osuda nije bila u igri. U stradanju iz pokajanja je spas - napisala je Bekvalac ispod objave.

- Ne u osudi, mržnji, kazni i zabrani drugog. Zašto ponos je isto pitanje kao i Zašto spas. Zar ponos nije u osnovi svakog spasenja? Ponosna sam jer sam se spasila. A, kako sam se spasila? Eh, sad. To je već filozofija mog života. Moja filozofija života i spasenja leti na krilima ljubavi. A, što je ljubav nego Bog? Nije kriva Eva, ni zmija, a ni Adam. Zmija uostalom nije žena - piše Bekvalac.

- Zmija je prerušeni Lucifer koji je za sobom u grijeh povukao čovjeka. Je li Adam čovjek? A, Eva? Tko je povjerovao zmiji, a tko je zbog te lakovjernosti najviše na Zemlji platio? Nego, što je grijeh? Nabrajanje deset Božjih zapovijedi? Možda je jedini grijeh negirati ljubav.Ipak je sve nas Bog, s ljubavlju, stvorio - te zaključila uz hešteg 'ljubav je ljubav', 'ljubav je zakon', 'dok svi nismo slobodni, nitko nije slobodan'.

Bekvalac je bila kuma Prajda prošle godine, dok je Sara Jo je tu titulu imala 2019. godine.

Podsjetimo, Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije zabranilo je održavanje Povorke ponosa u sklopu Europridea 2022., koja je bila zakazana za subotu, 17. rujna u Beogradu, prenosi N1.

