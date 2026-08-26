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Sara Renar otkrila da čeka bebu

Piše Stela Kovačević,
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Sara Renar otkrila da čeka bebu
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
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Sara je jedno od najprepoznatljivijih imena alternativne domaće scene. Njen izričaj opisuje se ako spoj eksperimentalne, indie i pop glazbe s elektronskim i dramskim elementima

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Zagrebačka glazbenica Sara Renar (39) objavila je na društvenim mrežama sretnu vijest. Crno-bijelom fotografijom u kupaćem kostimu otkrila je da čeka bebu i razveselila pratitelje.

- Za točno mjesec dana održat ćemo koncert zagrebačke promocije albuma 'Nježne riječi' u Močvari u suradnji s proslavom 50. godina kluba KSET. Za dva mjeseca, zbog razloga vidljivog na slici, uzimam jednu malo veću obiteljsku pauzu od nastupanja. Veći argument da nam dođete na koncert vam ne mogu dati - napisala je Sara.

Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL

Inače, Sara je jedno od najprepoznatljivijih imena alternativne domaće scene. Njen izričaj opisuje se ako spoj eksperimentalne, indie i pop glazbe s elektronskim i dramskim elementima. Dobitnica je nagrade Porin za najbolju vokalnu izvedbu te je višestruko nominirana za Porin.

Važnu ulogu u glazbenom radu ima i njen suprug Dimitrije Dimitrijević, s kojim je ostvarila brojne suradnje. U braku su od 2024. godine.

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