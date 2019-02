Sarah Jessica Parker: 'Na setu su mi se događale loše stvari...'

Da, i meni su se na setu događale ružne stvari, ali daleko od toga da se moja iskustva imalo mogu usporediti s najružnijim pričama koje sam dosad imala prilike čuti, rekla je u nedavnom intervjuu za iNews američka glumica Sarah Jessica Parker (53).

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Glumica koja se proslavila ulogom novinarke i kolumnistice Carrie u seriji 'Seks i grad', a kasnije i istoimenom filmu, komentirala je neugodna iskustva koja je doživjela na samom početku svoje profesionalne karijere.

- Morala sam naučiti kako se zauzeti za sebe ili se barem pokušati osjećati ugodno u ovom poslu. Naravno da mi nije bilo nimalo lako, ali svjesna sam da se takve stvari u svijetu glume događaju i to je oduvijek tako. Uostalom, to je problem u svakom poslu, ne samo mojoj karijeri – rekla je Parker i dodala da se, bez obzira na to koliko prepreka za žene u svijetu glume i danas postoji, oduvijek željela baviti samo tim poslom.

Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL

- Sa svakim sam se iskustvom, ugodnim i neugodnim, nosila te se još danas nosim. Uvijek će biti poteškoća, od njih ne smijemo bježati već ih prihvatiti - komentirala je glumica i dodala da se jednom prilikom čak i rasplakala kad su od nje zatražili da se skine na audiciji.

Sarah Jessica je od 1997. godine u braku s glumcem Matthewom Broderickom (56), a holivudski par zajedno ima troje djece.

Pratite nas na našem Instagram profilu!