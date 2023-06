Sarah Jessica Parker o izgledu i starenju: 'Moje tijelo je meni itekako služilo ovih 25 godina'

Glumica Sarah Jessica Parker (58) najpoznatija je po ulozi Carrie Bradshaw iz serije 'Seks i grad', a sad ju gledamo u nastavku 'I tek tako'.

Mnogima je zasmetalo što je nastavak serije dobio tužniju tonu, a to je komentirala i glumica.

Foto: XPX/Press Association/PIXSELL

- Prošla sezona imala je mnogo ozbiljnih priča koje je bilo važno ispričati jer su teme životne i stvarne. Da, ponekad i najsretniji ljudi prolaze kroz iznimno nesretne faze života - rekla je Parker.

Neki su komentirali i njezin izgled, kao i izgled ostalih glumica, a Sarah je rekla da se time ne zamara.

- Iskreno, uopće ne razmišljam o starenju dok me netko ne pita što mislim o starenju. Takav je fenomen postalo to pitanje o našoj dobi i starenju. Neobično mi je to jer ne vidim da se ta pitanja postavljaju muškarcima. Jako je čudno - rekla je glumica za Gloriju.

- Moje tijelo mi je itekako služilo sve ove godine. Bila sam plesačica dugi niz godina, a i oduvijek sam fizički vrlo aktivna glumica. Moj aktivan život na ekranu je ponekad jednako važan kao riječi koje izgovaram. Osjećaju li moje noge posljedice trčanja u štiklama posljednjih 25 godina? Apsolutno - izjavila je.

Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

Inače, druga sezona serije 'I tek tako' izlazi 22. lipnja, a u njoj će se pojaviti i Kim Cattrall (66).

Cattrall je potajno snimila scenu nakon što je prethodno tvrdila da se nikada više neće vratiti ulozi Samanthe Jones. Kako navodi Daily Mail, u sceni ćemo vidjeti Sarah Jessicu koja glumi Carrie kako razgovara sa Samanthom preko telefona.

Sarah, koja već dugi niz godina nije u dobrim odnosima s Kim, komentirala je povratak Samanthe

- Doista smo razmišljali o načinima na koje smo pristupili likovima koji nisu bili prisutni, načinima na koje smo pozvali glumce nazad - rekla je.