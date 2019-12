Sarah Josipović privedena je u postaju zbog vrijeđanja policije

Najstarija kći Suzy Josipović Redžepagić (53), Sarah (32) sa svojim pratiteljima podijelila je pravu dramu koja se odvijala u policijskoj stanici.

PR stručnjakinja napisala je kako ju je policija privela nakon što je htjela izvaditi putovnicu za svog petomjesečnog sina. S mamom je, kako piše, čekala mjesto na parkingu u Petrinjskoj, no s obzirom na to da je parking bio zauzet morala je pričekati iza rampe.

- Neki dan meni i mami jedan policajac nije dao da pričekamo parking u Petrinjskoj koji je bio zauzet, iako smo bili drugi auto iza rampe i vidjele smo da će auto izići u roku od 30 sekundi, jer bi tih 30 sekundi bile na nogostupu. Ne moram govoriti da smo prije toga napravile tri kruga i da sam išla pokupiti Maka koji je s tatom bio na Fuliranju - započela je Sarah svoju ispovijest.

Foto: Privatni album

- I tako smo mu mi pokušavale objasniti, i u tih 30 sekundi se pomaknuli tako da smo cijelom površinom bili na parkiralištu, ali on je svejedno pozvao kolegu koji je mene, iako nisam ja vozila, tražio osobnu. Ja sam pitala: 'Moju?' a on je odgovorio: 'Jok, moju.' Izašla sam iz auta i povišenim tonom mu objašnjavala, ali nisam ga uvrijedila. Zapisao me i to je to. I tu dolazimo do danas - samo je jedan u nizu Josipovićkinih Instastoryja.

Foto: Privatni album

Nekoliko dana nakon Sarah se ponovno pojavila na istom mjestu kako bi pokupila putovnicu, a isti policajac stajao je na ulazu te ju upitao: 'Misliš li da si neki dan bila bezobrazna?'. Nakon što je odgovorila kako ne smatra, policajac ju je tražio osobnu iskaznicu. Sarah je policajcu, kako piše, rekla kako joj je cijela situacija smiješna, a on joj je odgovorio: 'Onda idete u postaju zbog vrijeđanja i omalovažavanja policajca'.

- Sjedila sam tako u postaji, on se žalio šefovima, čula sam da je rekao da razgovaram 'polupovišenim tonom'. Nakon toga izašao je i rekao: 'Izgleda da me niste dovoljno uvrijedili. Nema temelja za postupanje.' I eto, to je to. Zakasnili smo na plivanje i nismo išli - rekla je Sarah za kraj

POGLEDAJTE VIDEO: