Sarajevo zapjevalo svom Halidu njegov veliki hit 'Prvi poljubac'

Tišina, suze i pjesma večeras ispunjavaju plato ispred Doma mladih u Sarajevu, gdje se okupljaju građani i obožavatelji kako bi odali počast Halidu Bešliću. Mnoštvo ljudi i dalje pristiže, a atmosfera je ispunjena tugom, ali i zahvalnošću za sve što je legendarni pjevač ostavio iza sebe.

Na platou kod Doma mladih postavljene su fotografija i baner Halida Bešlića ispred kojih građani pale svijeće, a prisutnima se obratila i novinarka Emela Burdžović kako bi građane pozvala na dostojanstven ispraćaj. Potom je uslijedila acapella izvedba refrena 'Prvog poljupca', a za koji je bio zadužen bend Allegro, javlja Klix.ba.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Okupljanje je pokrenula scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv se brzo proširio društvenim mrežama. Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku.

Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom. Komemoracija za pjevača bit će u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

Sarajevo: Pripreme za okupljanje građana u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL