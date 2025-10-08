Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVNI RASTANAK

Sarajevo zapjevalo svom Halidu njegov veliki hit 'Prvi poljubac'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Sarajevo zapjevalo svom Halidu njegov veliki hit 'Prvi poljubac'
10
Foto: Armin Dorgut/PIXSELL/

Tijekom oproštaja ispred Doma mladih u Sarajevu jedan od najdirljivijih trenutaka večeri bio je kad je Allegro otpjevao a capella refren Halidove pjesme 'Prvi poljubac'

Tišina, suze i pjesma večeras ispunjavaju plato ispred Doma mladih u Sarajevu, gdje se okupljaju građani i obožavatelji kako bi odali počast Halidu Bešliću. Mnoštvo ljudi i dalje pristiže, a atmosfera je ispunjena tugom, ali i zahvalnošću za sve što je legendarni pjevač ostavio iza sebe.

POŠTOVANJE PREMA LEGENDI Dubioza odgodila objavu novog spota zbog Halida: 'Nije nam do pjesme jer on više ne pjeva...'
Dubioza odgodila objavu novog spota zbog Halida: 'Nije nam do pjesme jer on više ne pjeva...'

Na platou kod Doma mladih postavljene su fotografija i baner Halida Bešlića ispred kojih građani pale svijeće, a prisutnima se obratila i novinarka Emela Burdžović kako bi građane pozvala na dostojanstven ispraćaj. Potom je uslijedila acapella izvedba refrena 'Prvog poljupca', a za koji je bio zadužen bend Allegro, javlja Klix.ba.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću
Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Okupljanje je pokrenula scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv se brzo proširio društvenim mrežama. Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću
Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom. Komemoracija za pjevača bit će u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

Sarajevo: Pripreme za okupljanje građana u čast Halidu Bešliću
Sarajevo: Pripreme za okupljanje građana u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera
NE SRAME SE

FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati
BILA JE NJEGOVA OAZA MIRA

Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati

U srpnju ove godine razgovarali smo s Halidom Bešlićem o njegovoj novoizgrađenoj vili na Pelješcu, za koju je zemljište kupio 2022. godine.
Hanka Paldum: Prije četiri dana vidjela sam Halida, molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati
POTRESNO

Hanka Paldum: Prije četiri dana vidjela sam Halida, molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati

Hanka Paldum na Facebooku se oprostila od Halida Bešlića. Priznala je da joj je teško prihvatiti njegov odlazak i da ga je voljela kao brata s kojim je na počecima karijere dijelila i radost i tugu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025