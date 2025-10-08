Dubioza odgodila objavu novog spota zbog Halida: 'Nije nam do pjesme jer on više ne pjeva...'

Danas smo trebali objaviti novi spot, ali ćemo zbog tužne vijesti o smrti velikana Halida Bešlića pomjeriti premijeru. Nije nam do pjesme jer veliki pjevač, a još veći čovjek, više ne pjeva. Objavili su to članovi Dubioze kolektiv, koji su posljednjih dana najavljivali suradnju s Dinom Šaranom i premijeru pjesme 'A joj'. No, umjesto nove glazbe, odlučili su zastati i odati poštovanje legendi narodne glazbe.

Sličan potez prethodnih su dana povukli i drugi glazbenici. Petar Grašo je poručio kako odgađa koncerte u Sarajevu i Mostaru, naglašavajući da je sad vrijeme za tišinu, a ne za pjesmu. I Crvena jabuka odlučila je pomaknuti svoj veliki koncert u sarajevskoj Skenderiji. Umjesto 11. listopada održat će se 17. listopada.

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Komemoracija za pjevača bit će u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.