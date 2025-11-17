Saša Kopljar iznenadio novom objavom s putovanja: Supruga Renata ukrala je svu pažnju

Naš TV voditelj, Saša Kopljar, privukao je pažnju obožavatelja novo objavom s putovanja, koje je sa samozatajnom suprugom Renatom odlučio provesti daleko od uobičajene svakodnevice. Umjesto studija i televizijskih kamera, ovih dana društvene mreže krasi egzotična kulisa. Naime, trenutačno uživa u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku.

Na jednoj od fotografija snimljenoj ispred veličanstvenog budističkog hrama Wat Pho, Saša i Renata pozirali su zagrljeni, okruženi raskošnom arhitekturom i suncem koje naglašava njihovu opuštenost i bliskost.

U komentarima su se odmah nizale reakcije, no nije dugo trebalo ni da otkrije kako ih je put odveo i dalje, sve do Dubaija.

'Awwww', 'Moji', 'Manekeni', pisali im obožavatelji.

Iako su u braku više od dva desetljeća, Kopljar suprugu rijetko pokazuje u javnosti. Zajedno imaju sina Frana i kći Arijanu, koja danas uspješno gradi međunarodnu karijeru modela. Nosila je revije velikih modnih kuća, uključujući Dior, rame uz rame s poznatim svjetskim manekenkama poput Belle Hadid, a Saša se kao ponosni otac nedavno pohvalio i njezinim poslovnim uspjehom.

Foto: Instagram