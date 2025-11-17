Obavijesti

Show

Komentari 0
ROMANTIČAN ODMOR

Saša Kopljar iznenadio novom objavom s putovanja: Supruga Renata ukrala je svu pažnju

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Saša Kopljar iznenadio novom objavom s putovanja: Supruga Renata ukrala je svu pažnju
2
Foto: Instagram

Poznati voditelj rijetko pokazuje suprugu, a sada je otkrio kako zajedno uživaju daleko od doma. U komentarima su se odmah javili brojni fanovi

Naš TV voditelj, Saša Kopljar, privukao je pažnju obožavatelja novo objavom s putovanja, koje je sa samozatajnom suprugom Renatom odlučio provesti daleko od uobičajene svakodnevice. Umjesto studija i televizijskih kamera, ovih dana društvene mreže krasi egzotična kulisa. Naime, trenutačno uživa u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku. 

SAMO UZ 24SATA Voditelj 'Dnevnika' Saša Kopljar u 'zvjezdanoj' ulozi: Obožavam klasike i holivudsku konfekciju
Voditelj 'Dnevnika' Saša Kopljar u 'zvjezdanoj' ulozi: Obožavam klasike i holivudsku konfekciju

Na jednoj od fotografija snimljenoj ispred veličanstvenog budističkog hrama Wat Pho, Saša i Renata pozirali su zagrljeni, okruženi raskošnom arhitekturom i suncem koje naglašava njihovu opuštenost i bliskost.

U komentarima su se odmah nizale reakcije, no nije dugo trebalo ni da otkrije kako ih je put odveo i dalje, sve do Dubaija.

VODITELJ NOVE TV Kopljar 'lakši' za 15 kila: 'Ljudi se čude da sam drugačiji uživo'
Kopljar 'lakši' za 15 kila: 'Ljudi se čude da sam drugačiji uživo'

'Awwww', 'Moji', 'Manekeni', pisali im obožavatelji. 

U LONDONU Bravo! Lijepa kći Saše Kopljara oduševila je na Diorovoj reviji
Bravo! Lijepa kći Saše Kopljara oduševila je na Diorovoj reviji

Iako su u braku više od dva desetljeća, Kopljar suprugu rijetko pokazuje u javnosti. Zajedno imaju sina Frana i kći Arijanu, koja danas uspješno gradi međunarodnu karijeru modela. Nosila je revije velikih modnih kuća, uključujući Dior, rame uz rame s poznatim svjetskim manekenkama poput Belle Hadid, a Saša se kao ponosni otac nedavno pohvalio i njezinim poslovnim uspjehom. 

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Cijelo selo krivi Katarinu, sve izmiče kontroli
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Cijelo selo krivi Katarinu, sve izmiče kontroli

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Lana Jurčević je trudna: Objavila je video pozitivnog testa
PRISTIŽU ČESTITKE

Lana Jurčević je trudna: Objavila je video pozitivnog testa

Pjevačica Lana Jurčević na svom je Instagram profilu podijelila sretne vijesti, objavivši video pozitivnog testa za trudnoću
Veliki redovi u Zagrebu! Navala na ulaznice za popularan bend: 'Dobro je da sam došla ranije!'
VODEĆE IME ALTERNATIVNE SCENE

Veliki redovi u Zagrebu! Navala na ulaznice za popularan bend: 'Dobro je da sam došla ranije!'

Kultni bend rasprodao je Šalatu pa se koncert preselio na drugu lokaciju. Jutros je počela prodaja ulaznica na CoreEventu, a red za fizičke ulaznice samo se povećava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025