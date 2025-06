Saša Lozar o roditeljstvu: 'Stroži sam od supruge, bude mi krivo kad se naljutim na svoju kćer'

Pjevač Saša Lozar gostovao je u emisiji Mala pitanja velikih ljudi na bravo! KIDS radiju, gdje ga je intervjuirala najmlađa radijska voditeljica u Hrvatskoj, Maša. Svojim šarmom i iskrenošću iz Saše je izvukla odgovore koje rijetko čujemo od njega.

Na pitanje kako izgleda njegov savršen dan, Saša se vratio u djetinjstvo: "Mislim da smo mi odrasli zaboravili kako izgleda jednostavan, savršen dan. I mislim da bi se trebali podsjetiti na to. Makar, s druge strane, ne moraš ni težiti savršenstvu, jer mislim da ono zapravo ni ne postoji".

Kad mu dan krene naopako, nema brzog recepta za popravak raspoloženja: "Ako ti Mašo imaš neki trik, nauči me. Kad mi se nešto upropasti, treba mi vremena da sam sebi kažem da to nije tak strašno".

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

Unatoč ranom ustajanju zbog radijskih obaveza, iskreno priznaje da mu jutra i dalje teško padaju. No energija se brzo vratila kad je razgovor krenuo prema ljetnim planovima.

"Ove godine prvi put idemo na Mljet. Svake godine nosim opremu za vježbanje, a onda dva tjedna ostane netaknuta. Na moru mi se zapravo ne da ništa, samo ležati, fino jesti i kupati se", kaže Saša.

A što nosi na plažu?

"Ručnik, rezervne kupaće, kremu za sunčanje, mobitel i novčanik. To je maksimum. Eventualno lubenicu, ako je dobra, ohladimo je, narežemo i nosimo sa sobom. Ali pod obavezno mora biti nešto za jesti, jer ja sam stalno gladan", nasmijano će.

Veliki je ljubitelj kuhinje, i to posebno slatkog: "Jako volim kuhati, jako volim jesti i jako volim slatkiše. Kolači su mi najdraži".

Kad je Maša pitala kako je biti tata, Saša se bez zadrške otvorio.

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

"Biti tata je meni s jedne strane najljepše nešto na svijetu što mi se dogodilo. Mislim da je roditelju jako teško da ti dijete bude jedna dobra osoba, da poštuje druge, da se zna snaći u svakoj situaciji. Tako da je to zapravo jako teško, ali i lijepo", priznao je za bravo! KIDS.

Na pitanje je li strog roditelj, kroz smijeh je rekao: "Mislim da možda malo i jesam. Stroži sam od supruge i ponekad mi bude krivo kad se naljutim na kćer".

Za kraj je priznao kako postoji još mnogo toga što želi naučiti, iako to stalno odgađa.

"Htio bih naučiti kako se brzo riješiti stresa i problema kad mi se nešto dogodi, da me to ne gnjavi cijeli dan. A uz to, nikako da krenem učiti talijanski i svirati neki instrument. Ne znam svirati ni jedan i to mi bude grozno. Ali bojim se da sam lijenčina koja to stalno govori, a nikad ne krene", zaključio je.