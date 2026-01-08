Obavijesti

Show

Komentari 0
U SVIBNJU

Saša Matić najavio je koncert u Osijeku: 'Jako se radujem tome'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Saša Matić najavio je koncert u Osijeku: 'Jako se radujem tome'
2
Foto: Mario Poje/Extra FM

S obzirom na veliki opus hitova, upravo mu slaganje repertoara predstavlja najveći izazov, a obožavatelje je ove godine razveselio novim albumom "Noćas nam ne gine ljubav" koji je ostvario milijunske preglede

Admiral

Nakon dva velika koncerta u zagrebačkoj Areni, jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Saša Matić, nastavlja veliku turneju po Hrvatskoj u sklopu koje dolazi i u Osijek.

- Dragi moji, neizmjerno sam sretan što ćemo 2. svibnja zajedno pjevati u dvorani Gradski vrt u Osijeku. To je grad s posebnom energijom i publikom koja uvijek daje ljubav bez zadrške, i upravo zato se ovom susretu jako radujem. Pripremamo večer punu emocija i pjesama koje volimo - poručio je Saša Matić putem Extra FM-a.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Saša već godinama slovi za jednog od najomiljenijih izvođača na ovim prostorima. Prepoznatljiv vokal, snažna emocija i posebna energija koju donosi na pozornicu osigurali su mu vjernu publiku diljem regije, a nema sumnje da će i publika u najvećem gradu Slavonije uživati u koncertu za pamćenje.

POSEBNA GOŠĆA Druga večer u Areni donijela iznenađenje: Evo tko je stao na pozornicu sa Sašom Matićem!
Druga večer u Areni donijela iznenađenje: Evo tko je stao na pozornicu sa Sašom Matićem!

S obzirom na veliki opus hitova, upravo mu slaganje repertoara predstavlja najveći izazov, a obožavatelje je ove godine razveselio novim albumom "Noćas nam ne gine ljubav" koji je ostvario milijunske preglede.

- Uvijek mi je briga što izabrati, što ćemo svirati, a što odbaciti... Tako da tu playlistu stalno mijenjam. Zna se dogoditi da je promijenim i nekoliko puta. Kad napokon napravim konačan popis, moji iz benda me pitaju: 'Dobro, Saško, je li ovo sad konačno?’'A ja im kažem: 'Nije' - rekao je popularni glazbenik.

Foto: Mario Poje/Extra FM
POSEBNA VEČER U Areni zasjale supruga i kćer Saše Matića: Mlada nasljednica plijenila poglede cijele dvorane
U Areni zasjale supruga i kćer Saše Matića: Mlada nasljednica plijenila poglede cijele dvorane

Prije osječkog spektakla, Saša će nastupiti i u Rijeci, gdje će 14. veljače, na Dan zaljubljenih, održati poseban koncert u Dvorani Zamet. Ulaznice za nadolazeće spektakle u prodaji su putem sustava upad.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare
VELIKA PROMJENA

U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare

Marija Bartulović (25) iz Blaca jedna od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', nakon izlaska iz showa živi punim plućima, a svoje doživljaje i promjene redovito dijeli s pratiteljima na Instagramu.
Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča
IZAZVALA BURU REAKCIJA

Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča

Voditeljica Drugog programa Hrvatskoga radija Sabina Jaganjac izazvala je buru reakcija nakon što je zbog uključenog mikrofona u eter otišao njezin privatni razgovor u kojem je kritizirala nagradnu igru svoje kuće
Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se
KRATKO POTVRDIO

Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se

Agostini je u seriji 'Divlje pčele' utjelovio Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026