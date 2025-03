Saša Popović prije smrti počeo je raditi na tajnom projektu: 'Vidjet ćemo što i kako dalje...'

Direktor Grand produkcije Saša Popović preminuo je krajem prošlog tjedna od kratke i teške bolesti.

Saša je preminuo usred snimanja jednog važnog projekta, doznaje Telegraf.

Njegova ideja bila je snimiti dokumentarac o Zvezdama Granda, projektu kojem je on pokrenuo prije 20 godina. Saznaje se da je sve već bilo osmišljeno te da se detaljno krenulo u projekt, a dokumentarac se trebao emitirati prije ovogodišnjeg finala.

Foto: screenshoot/Youtube

Nažalost, Sašu je teška bolest spriječila u tome, a Snežana Đurišić otkrila je što će se dogoditi sa 'Zvezdama Granda'.

- On je odavno izašao iz Grand produkcije, ali taj format je njegova priča. Ja ne znam, ali vjerujem da će se to nastaviti jer je on zaista imao ljude oko sebe koji su to naučili i vidjeli kako i što treba raditi. Vrijeme će pokazati što i kako dalje kada su u pitanju Zvezde Granda - rekla je Snežana.

Podsjetimo, Saša Popović svoje nasljedstvo ostavio je supruzi, Suzani Jovanović. Osim toga, imao je i puno nekretnina, luksuznih automobila i jahti.