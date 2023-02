Saša se rasplakala: Moram li ja uvijek pustiti suzu da me netko doživi? Nemam snage za dalje...

U novoj epizodi 'Braka na prvu' ekspert Boris došao je pomoći Saši i Bojanu kako bi poradili na odnosu.

Prvo je Boris želio popričati nasamo sa Sašom jer je napisao analizu njezine osobnosti. Ona je svjesna da ona zbog loših iskustva namjerno prekida odnose jer se ne želi razočarati.

- Što sam slabija i slabija, to više napadam i napadam druge ljude umjesto da se trudim da budem bolja ja sam sve gora i gora - zaključila je Saša.

Foto: RTL

- Ja ili sam pasivan ili agresivan, ja nisam pasivno agresivan. Ja sam dosad bio pasivan i nisam se htio miješati u tvoje probleme,a jučer sam bio agresivan - poručio je Bojan Saši.

Foto: RTL

- Mogu ja dati šansu kao prijatelju. U ovom trenutku mislim da nemam dalje snage nastaviti. Teško mi je bilo što sada. Moram li ja uvijek suze puštati da bi mene neko doživio u potpunosti. Žao mi je što ja ne znam kako izgledam izvana i što ja nosim unutra da ja moram suzu pustiti da me osoba doživi. Uvijek moram proći kroz to da bi me netko potpuno doživio - rekla je Saša i rasplakala se.

Saša nije očekivala od sebe da nije riješila skroz traume iz prošlosti, a sada je shvatila da je samo od njih pobjegla.

- Možda izgleda kao da sam nezainteresiran i bezosjećajan, ali ja to ne doživljavam toliko intenzivno - rekao je Bojan i dodao da ima snage za dalje.

Ekspert Boris je poručio Saši da je lijepo od nje što je konačno pokazala emociju i otvoreno razgovarala i rekao im je da oboje razmisle hoće li nastaviti natjecanje.

