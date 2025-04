'Savršena' Laura 'pofriškala' je usta: 'Kad te dugo ne prozovu da si umjetna, treba se bocnuti'

Laura Prgomet, zasigurno najistaknutija kandidatkinja iz ove sezone showa 'Gospodin Savršeni', pratiteljima je otkrila gdje ide na estetske korekcije. Otišla je opet malo 'pofriškati' usta.

- U redu djevojke, mislim da je vrijeme da vam otkrijem dugo čuvanu tajnu, a to je gdje radim usta. Budući da me to svakodnevno pitate i uvijek pohvalite. Došla sam se danas malo 'piknuti', budući da nisam još od prije Rodosa pa da malo ta usta refreshamo - kazala je Laura na Instagramu.

Foto: Instagram

- Kad te dugo nitko ne prozove da si umjetna, znaš da je vrijeme da se odeš malo bocnuti - dodala je.

Nedavno je otkrila kako je u posljednje vrijeme nabacila koju kilu viška i da joj je zbog toga palo samopouzdanje jer nikada do sada nije imala problema s kilogramima.

- Meni se u posljednjih nekoliko mjeseci dosta toga dogodilo u životu. Krenuo je show, lavina raznih komentara. Dobro sam to sve podnijela. Ali, preselila sam se od mame i tate, snalaženje u novom kvartu, potpuno sama, a dosad sam imala mamu i tatu u zaleđini. Nisam se morala sama brinuti o svemu... Nekako sam utjehu više nego ikad pronalazila u hrani. Sad se gledam u ogledalo... Nikad prije nisam imala celulit, ovoliko kilograma, problem s time da ja ne mogu stati u neku odjeću. Ne osjećam se toliko samopouzdano i mislim da je vrijeme da se discipliniram - priznala je Laura.

Foto: Instagram

Osim usta, s pratiteljima je nedavno podijelila i kako je uređivala zube pa je ugradila keramičke ljuskice.