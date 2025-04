Savršeni Šime otkrio je da više nije u kontaktu s Laurom: 'To je zbog drame koja je nastala...'

Laura Prgomet iz Dugog Sela bila je jedna od najzapaženijih djevojaka u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Prva se poljubila sa Šimom Elezom i činilo se da među njima ima kemije. Mnogi su je vidjeli kao favoritkinju, no Šime ju je ipak izbacio, a u finalu izabrao Slovenku Vanju.

Iako su nakon snimanja neko vrijeme bili u kontaktu i čak su viđeni zajedno na kavi u Splitu tijekom emitiranja showa, danas više ne razgovaraju.

- Ne čujemo se više. To je zbog drame koja je nastala. Nismo se najbolje razumjeli i prekinuli smo kontakt - rekao je Šime za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: RTL

Ranije je Šime otkrio i kako je došlo do njihove kave u Splitu.

- Laura je zbog svojeg posla dolazila u Split. Tijekom emitiranja, bio sam u kontaktu s nekoliko djevojaka iz showa, još uvijek sam... Kad bi bile neke zajedničke smiješne scene, naravno da bi ih prokomentirali. Isto tako sam i s Laurom prokomentirao sve što se događa oko tog booma koji se događa - ispričao je pa nastavio:

Foto: Čitatelj 24sata

- Došli smo na ideju da opet mi snimimo našu viralnu scenu i to je to. To je cijela priča iza svega. Netko nas je uslikao na kavi. No, dapače, nije bilo niti potrebe da nešto skrivamo jer bi to samo budilo sumnju, a nema se tu što sakriti.

Šime je nedavno otkrio da su mu neke Vanjine reakcije počele smetati, posebno to što je od njega tražila da joj javi ako se čuje ili vidi s nekom od djevojaka iz showa. Kad mu je Laura najavila dolazak u Split, Šime je odlučio biti iskren i Vanji sve prijavio. Planirali su snimiti zajednički video kao odgovor na viralni video o datumu rođenja.

No Vanja je na to burno reagirala. Prema Šiminim riječima, upravo je ona inicirala prekid i blokirala ga na Instagramu.