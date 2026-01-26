Savršeni Karlo i Petar tražit će ljubav među ove 24 djevojke

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' počinje danas, a emitiranje je na platformi Voyo, uskoro i na RTL-u. Za ljubav dva nova kandidata, Karla Godeca i Petra Rašića, borit će se 24 djevojke. Otkrivamo tko su one i kakvi muškarci ih privlače.

Ana (29) iz Zagreba ambiciozna je djevojka koja ponekad zna biti tvrdoglava i nestrpljiva, no sve što radi radi od srca, bez zadrške. Najviše se opušta plivajući, uz olovku i papir ili u wellness oazama, a otkrivanje novih destinacija za nju je najbolji način da proširi horizonte i napuni baterije. U ljubavi je vrlo jasna: lojalnost, iskrenost i empatija temelj su svega.

Anastasia (22) iz Zadra odrasla je u toploj i složnoj obitelji. Iako na prvu djeluje plaho, tvrdi da joj nije problem izboriti se za sebe. Kod muškarca prvo primijeti visinu i oči, no odbija je pretjerana opsjednutost izgledom, a privlači doza tajanstvenosti i emocionalna zrelost. Traži nekoga tko zna što hoće, komunicira otvoreno i gradi.

Andrea (26) iz Beograda sebe opisuje kao vedru i otvorenu osobu koja obožava život i uvijek bira držati se što dalje od negativnih ljudi i situacija. Najviše je privlači romantika koja se krije u malim stvarima. Kod partnera traži karizmu, humor, želju za putovanjima te da, kako u šali kaže, manje priča od nje.

Antonela (28) iz Slavonskog Broda želi partnera koji će vidjeti koliko je topla, uporna i uvijek spremna rasti dalje. U vezi želi biti ona verzija sebe koja se usudi očekivati više, a zauzvrat nudi iskrenost i odnos bez skrivanja i igara. U vezi su joj najvažniji otvorena komunikacija, emocionalna zrelost i partner koji razumije i cijeni njezinu snagu.

Helena (28), koja dolazi iz Erdinga (Njemačka), rođena je u Bavarskoj, no s balkanskim korijenima. Otvorena je i direktna, govori tri jezika, voli izazove i uvijek je spremna na novo putovanje. Nikad nije bila u ozbiljnoj vezi, ne zato što nije željela nego zato što odbija pristati na nešto što nije prava stvar.

- Ako on nije onaj pravi, neću trošiti vrijeme - kaže jednostavno.

Iana (21) iz Velike Gorice srednje je dijete koje je rano naučilo da život nije uvijek pravedan. Nakon razvoda roditelja odlučila je sačuvati sebe i biti na distanci. Ta ju je odluka oblikovala u mladu ženu kakva je danas. Ima jasnu viziju budućnosti: vidi se u braku, s troje djece, beauty salonom i životom ispunjenim putovanjima.

Iva (22) iz Beograda u show se prijavila nakon što joj je prijateljica spomenula casting. Znatiželja je proradila i odlučila je isprobati sreću. Obožava modu i želi postati uspješna dizajnerica. Strastvena je i priznaje da je ponekad ljubomorna. Privlače je visoki muškarci s bradom i tetovažama, ali se ne drži striktno određenih tipova - jer iskrene oči vrijede više od savršenog izgleda.

Jeleni (24) iz Beograda obrazovanje i posao važni su oslonci, sanja o karijeri kreatorice sadržaja na društvenim mrežama. Ljude često iznenade njezina visina i nježan, umirujući glas, kao i neobična ljubav prema posjetima wellness centrima i termama "punim umirovljenika". U ljubavi traži iskrenog, zrelog i ambicioznog muškarca koji se ne boji pokazati nježnost.

Jelena M. (25) iz Zagreba za sebe kaže da je vrlo odgovorna te da uvijek odvaja privatni od profesionalnog života. Privlače je visoki, upečatljivi i ambiciozni muškarci, no ono što joj je najvažnije jest osjećati se sigurno i biti shvaćena. Ne impresioniraju je površni komplimenti, a voljela bi pronaći odanog i pouzdanog partnera.

Kaja (26) s Tenerifea je sportašica, avanturistica i nepokolebljiva u svojim ciljevima. Deset godina trenirala je karate, igrala nogomet, radila kao sutkinja i sportska novinarka, a danas je instruktorica surfanja na Tenerifeu, gdje je izgradila novi život, uključujući svladavanje španjolskog jezika. U ljubavi traži samopouzdanog partnera koji voli aktivan život i cijeni humor i spontanost.

Katarinu (23) iz Novog Sada više od izgleda privlače karizma, samopouzdanje i smisao za humor. Kad joj se netko svidi, ne boji se napraviti prvi korak. Rijetko pokazuje ljubomoru, no spremna je boriti se za svog muškarca. Otvoreno kaže da je prije birala starije i problematične muškarce, no to poglavlje smatra zatvorenim.

Lara (22) iz Osijeka strastvena je sportašica: šest godina trenirala je rukomet, četiri godine košarku, a plesom se bavi više od desetljeća. Uz sport, obožava automobile i biti okružena ljudima koji odgovaraju njezinoj energiji. Njezin idealan partner atletski je građen, iskren, komunikativan i prihvaća je onakvom kakva jest. Privlače je muškarci koji su sigurni u sebe, iskreni i spontani.

Maja (21) iz Mostara odrasla je uz oca i s ponosom kaže da je tatina curica. Otkriva da se ne drži strogo starosne granice kod partnera - fokusirana je na osobnost. Traži osobu čija energija odgovara njezinoj, a privlače je muževni muškarci koji vode računa o sebi i održavaju zdrav stil života.

Manuela (26) iz Zagreba prava je perfekcionistica koja se ne boji izazova. Svira klavir, voli kazalište, puno čita i uvijek rado prihvaća izazove - od raznih kvizova do igranja rukometa. Kad je o ljubavi riječ, kaže da je trenutačno oprezna i zatvorena, ali onaj tko uspije prodrijeti do nje otkrit će romantičnu idealisticu.

Maria J. (26) iz Barcelone, unatoč teškom djetinjstvu, izrasla je u nježnu i samostalnu ženu. Kad je riječ o ljubavi, kaže da je uvijek birala pogrešne muškarce, no barem je zbog toga naučila što nikako ne želi u odnosima. U ljubavi traži partnera koji poštuje njezinu individualnost. Strastveno uživa u plesu, sportu i društvenim aktivnostima, a nada se da će njezina zarazna pozitivna energija privući Gospodina Savršenog.

Maša (24) iz Banje Luke za sebe kaže da je uporna, ženstvena i iskrena, no priznaje da može biti tvrdoglava i ponekad joj je teško reći "ne". Voli modu i brigu o sebi, a aktivna je i u humanitarnom radu te skrbi o životinjama. U ljubavi traži pouzdanog partnera koji je beskrajno odan.

Matei (25) iz Zagreba san je raditi u organizaciji sportskih događaja jer sport je njezina velika ljubav: igrala je nogomet, stolni tenis, bila mažoretkinja, a danas povremeno sudi stolnoteniske mečeve. Kad je o ljubavi riječ, traži ozbiljnu vezu s muškarcem između 25 i 30 godina, koji ima posao, vozačku dozvolu i s kojim će se useliti, brzo vjenčati i osnovati obitelj.

Monika (32) iz Palma De Mallorce u slobodno vrijeme igra tenis, bavi se ronjenjem i uživa u morskom životu. Njezin savršeni životni plan je provoditi pola godine u Hrvatskoj a pola u Španjolskoj. U prošlosti su je, kaže, privlačili pogrešni muškarci, pa je odlučila posvetiti se isključivo sebi i godinu dana ne izlaziti. Trenutačno želi muškarca koji može biti njezin najbolji prijatelj i fizički je privlačan.

Nuša (20) iz Ljubljane sebe opisuje kao duboko intuitivnu, osjetljivu i vođenu osjećajem pravde. Upisala je pravni fakultet jer, kako kaže: "Volim se raspravljati, pa zašto ne bih onda na tome zaradila?". Strastvena je u svemu što radi, od šivanja odjeće do izražavanja na društvenim mrežama. Priznaje da se lako zaljubljuje iako nikad nije bila u pravoj vezi.

Rubina (24) iz Sarajeva samouvjereno kaže da je sve samo ne dosadna. Čvrsto vjeruje u samoljublje i redovite treninge. Njezin je san postati uspješna žena te pronaći muškarca koji vježba, podržava je i ne očekuje da ona plaća na prvom spoju. Zaljubljuje se brzo, oprašta još brže.

Smiljana (31) iz Beograda odrasla je u obitelji koja se često selila. Za sebe kaže da je bila razmažena, ali i odgajana da naporno radi. Zaljubljuje se isključivo na prvi pogled - taj početni klik za nju je presudan, a čim primijeti mane, stvari brzo propadaju. Njezin tip muškarca je onaj koji se lako osvaja jer se za njega ne treba puno boriti. U posljednje vrijeme više je privučena mlađima, iako joj dob nije presudna.

Soraya (21) iz Zagreba rođena je i odrasla u Njemačkoj, no oduvijek se osjećala kao da pripada Hrvatskoj jer voli sve što naša zemlja nudi. U ljubavi je imala jednu dulju vezu, iz koje je naučila da ne želi tolerirati ljubomorne muškarce. Traži dečka koji će je prihvatiti takvu kakva jest, biti njezin partner u ljubavi i poslu te je podržavati u svemu što joj je važno.

Tena (23) iz Zagreba živi na relaciji Zagreb - Berlin i avijacija joj je oduvijek u krvi - djed joj je bio pilot. Za sebe kaže je smirena djevojka koju samo neki ljudi mogu izbaciti iz ravnoteže - primjerice muškarci koji je pokušavaju kontrolirati ili postavljaju neke ultimatume. Privlače je visoki, samouvjereni i duhoviti muškarci - oni koji su dovoljno zreli da izbjegavaju emocionalne igrice.

Veselka (35) iz Trebinja trenutačno živi na planini Durmitor u Crnoj Gori. Odrasla je u bezbrižnom okruženju velike i skladne obitelji te postala samostalna žena koja radi što želi i ne zanima je praćenje društvenih pravila. U showu će, kaže, biti iskrena do kraja. Nije sigurna bi li se usudila poljubiti se pred kamerama, ali ako do toga dođe, u šali kaže da je Gospodinu Savršenom spremna ponuditi - čelo.

