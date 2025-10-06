Savršeni marginalci imaju novu marginalnu i ironičnu pjesmu, prigodnog naziva 'Fakof Luzeri'

Novom pjesmom i spotom, 'Fakof Luzeri' pristupili smo marginalno i ironično, podsmjehujući se na zadanu temu kroz stripovski oblikovanu svojevrsnu futurističku utopiju koja je postala ništa drugo nego ubrzana moderna mizantropija, s našom jasnom i glasnom porukom: Fakof luzeri!, poručili su iz benda Savršeni marginalci.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Čini ga trojka legendarnih iz Hladnog piva: Zoran Subašić (Zoki - gitara), Mladen Subašić (Suba - bubnjevi) i Krešimir Šokec (Šoki - bas), kojima se pridružio Hrvoje Krmpotić (Krmpa - vokali) iz benda Deafness by Noise. Njihov prvijenac "Ai Ai Ai", je skupio gotovo 250.000 pregleda na YouTubeu. Spot su snimali u napuštenom prostoru robne kuće u Samoboru, potpisuje ga redatelj Roko Dropuljić, a dodatnu iskru daju Mario Petreković i Joško Tešija. "Vizual je izveden u stripovskom duhu, zabavno pretjeran i uvrnut, što je savršeno sjelo na bendovu mješavinu humora i ozbiljne društvene kritike."

Foto: promo

- Omiljeni trenutak sa snimanja bio mi je definitivno pauza za ručak. Noć prije snimanja sam zaspao dok sam učio tekst za spot, tako da nisam ništa večerao, a sutradan sam zaspao ujutro, tako da nisam ni doručkovao. Bio sam gladan ko vuk i sedam kozlića. Obilje i miris te izbor i količinu jela na snimanju spota pamtit ću zauvijek kao omiljeni trenutak - rekao je Petreković i dodao:

- Moj lik u spotu sam baš ja, osobno, tako da nije lik. Dosadan, iritantan, neugodan, egocentričan, emocionalno neinteligentan, nezreo, iskompleksiran i frustriran, u razgovoru naporan, s lošim forama i smislom za humor, nesposoban, dvosoban, uz manjak empatije, bez trunke srama, većinom King of Drama, bez obzira na to koliko je sati. I upravo kao takav i svi oni koji se uspiju prepoznati, koji su pravi a koji fejk bluzeri, njima i meni na dar ide poruka iz naslova pjesme 'Fakof luzeri'.

Foto: promo

Roko Dropuljić rekao je kako su ga dečki iz benda nazvali i rekli da su snimili spot za pogrešnu pjesmu i da treba brzo napraviti novi, za drugu pjesmu.

- I to usred ljeta, kad normalni ljudi uživaju u blagodatima nedaleko udaljene obale s tisuću otoka, pomislio sam: ‘Ma fakof luzeri’… Poruka pjesme koja je imala najveći utjecaj na vizualni aspekt je ta da je danas sve vrlo brzo, instant i trajno nebitno, a kapital je ispred ostalih vrijednosti i znanja.