'Savršeni' Mijo ima novu curu: Propali sam nogometaš, ćelav, ljubav sam tražio na televiziji...

Mijo Matić (29), poznatiji svima kao 'Gospodin Savršeni' iz druge sezone istoimenog showa, uživao je u društvu svoje djevojke, glazbenice Ariane Piknjač (26) te se osvrnuo na vlastiti život i koliko voli jednostavnost, ali i detalje.

POGLEDAJTE VIDEO:



Zaljubljeni par uživao je u večeri ispijajući koktele, a cijelo vrijeme nisu skidali osmijeh s lica. Mijo je bio sav u bijelom, a Ariana je nosila maslinasti top koji je u prvi plan istaknuo njene grudi.

- Pazi ovo: propali nogometaš, bivši 'bilder', tražio ljubav preko TV-a, ćelava glava, prekinuo faks na trećoj godini, fitness trener, naslikava se bez majice. Može se nastaviti niz u nedogled... Samo sam htio skrenuti pažnju na one koji imaju listu želja, afirmacija, meditacija i ostalih 'alata' i 'metoda' self-help knjiga koji prodaju maglu i pokušavaju nešto iracionalno poput ljubavi objasniti, oblikovati ili pretočiti u riječi i definicije. Kroz sve identifikacije nabrojane ne može se dogoditi susret ni sazrijevati emotivno, psihološki, duševno, kako god htjeli to nazvati. Volim stvari činiti jednostavne, ali volim i detalje. Iluzija kontrole je uvjerljivija od neizvjesnosti realnosti, a naša potraga za cjelovitošću je kompulzivna i beskompromisna baš kao nas dvoje ili kako bi rekla Ariana: 'Don’t settle for less' - istaknuo je Mijo koji je opisom zaintrigirao mnoge.

- Divni! Ali, sorry, Mijo, djevojka zaokuplja više pažnje. Sretno i uživajte samo - komentirali su pratitelji.

Ariana je ispričala kako je Miju upoznala na društvenim mrežama, a nakon perioda intenzivnog dopisivanja, 'Savršeni' ju je odlučio posjetiti u njezinom gradu u Sarajevu.

- Mijo me osvojio razigranom dušom, otvorenim umom, humorom, poštovanjem, dubinom razmišljanja, ekspandiranom sviješću, lakoćom duha i toplinom srca - rekla je Ariana za RTL.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najčitaniji članci