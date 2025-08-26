'Savršeni' Šime sada je šuster Šime: Čizma mu se raspala na putu, ali brzo je našao rješenje

'Savršeni' Šime Elez, koji se posljednjih mjeseci povezuje s Majom Šuput, započeo je svoju ljetnu avanturu, Balkan moto rally. Na društvenim mrežama podijelio je detalje putovanja.

Foto: Privatni album

- Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje. Ovo ljeto je bilo poprilično mirno, pa je krajnje vrijeme za novu avanturu - napisao je. Putuje kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Grčku, Albaniju i Crnu Goru, a zanimljivo je da je tek nedavno položio vozački ispit A kategorije.

Ipak, na putu prema Grčkoj doživio je manju nezgodu, ostao je bez potplata na čizmi.

Foto: Instagram

- Dan je počeo loše, no idemo dalje - poručio je Šime koji je brzo pronašao rješenje. Čizme je oblijepio crnom izolir trakom i pokazao rezultat pratiteljima.

Foto: Instagram

Ranije nam je otkrio i kako je ljubav prema motociklima nastala.

- Prvi put sam za motocikl sjeo u srednjoj školi, ali tad sam mislio da to nije za mene. Ljubav prema motorima rodila se iz netrpeljivosti prema gužvama i zastojima na cesti tijekom ljetnih mjeseci i problema oko parkinga - kazao je.