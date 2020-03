Saznao da se Marijana nalazila s Jackom: 'Neću oprostiti laž'

Iza gledatelja sezona je puna romantike, smijeha, avantura, putovanja, ali i strastvenih poljubaca, ljubomornih iskrica te svađa. Pred farmerima i njihovim odabranicama još je samo jedna stepenica - završno okupljanje na kojem će se nakon nekog vremena ponovno naći oči u oči s djevojkama koje su izbacili sa svojih imanja.

Svi oni poručit će da im je drago što se ponovno okupljaju, ali i istaknuti kako je druženje savršena prilika koju će iskoristiti kako bi riješili sve razmirice i rekli si u lice sve što misle jedni o drugima.

Foto: Tea Belak

- Maske padaju, vidjet ćemo tko je što rekao, tko je što radio i kako je bilo - najavit će jedna Mirina kandidatkinja.

Odnos bi naročito trebali usuglasiti Hakija Špago (41) i Marijana Črlenec (28), nakon što je on saznao kako se viđala s Jackom Vukojem. Riječ je o farmeru kojeg je Marijana upoznala u međunarodnoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu'. Ona mu je rekla kako je to bilo prije njega, od čega nije odustajala. No, Hakija u to ne vjeruje te je rekao kako joj neće oprostiti. Zaključio je kako će cijelu situaciju istražiti, prvenstveno zbog sebe.

Foto: RTL

Voditeljica emisije Marijana Batinić (38) ispitivala je kandidatkinju o njezinoj vezi s Jackom, pri čemu je spomenula kako je neko vrijeme na društvenim mrežama uz svoje ime imala njegovo prezime Vukoja. Međutim, Marijana tvrdi kako unatoč tome između njih nikada nije bilo ništa. Iako govori da nisu bili u vezi, družili su se i nakon okupljanja farmera i kandidata.

Foto: RTL

- Jack je ostao u Zagrebu još mjesec dana i trebao je društvo za kave. Otišli smo nekoliko puta na kavu, izašli smo van, bili smo na ručku, večeri, ali ništa više od toga - rekla je Marijana jednom prilikom za RTL TV.

Tada je objasnila i promjenu prezimena.

Foto: RTL

- Dok smo se družili, na društvenim mrežama su mi dolazili zahtjevi. Njegova sugestija je bila da stavim njegovo prezime jer je bio ljubomoran. Rekao je da ne želi da mi dolaze zahtjevi za praćenje dok sam u njegovom društvu. Budući da se ime može ponovno promijeniti tek za 60 dana, učinila sam to čim je prošao taj rok, jer ne želim nositi prezime nekoga s kim nemam ništa - rekla je.

Hakija je bio neugodno iznenađen te stoji pri tome kako - Marijani neće oprostiti laž.

Foto: RTL

