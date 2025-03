Scarlett Johansson ima stroga pravila za svoju djecu i fanove: 'Neki se zbog toga baš uvrijede'

Poznata američka glumica, Scarlett Johansson (40), otkrila je nekoliko pravila u odgoju svoje kćeri Rose Dorothy (10), prenosi Daily Mail. Glumica je rekla da umjesto da glumi 'cool mamu', prioriteti za njezinu kćer su joj privatnost i anonimnost.

Unatoč tome što je njezina kćer izrazila zanimanje za stvaranje sadržaja za majčin brend za njegu kože, The Outset, glumica je brzo odbila tu ideju. Prisjetila se kako njezinoj kćeri nije bilo jasno zašto joj ona ne dopušta neke stvari.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Dobra stvar kada si javna osoba je to što si prepoznatljiv i slavan, ali to nikada ne možeš povući - rekla je Scarlett.

Također je spomenula i da slava dolazi s jednim velikim gubitkom.

- Očuvanje privatnosti je naš izbor, dokle god to želimo. A privatnost moje djece je izbor koji ja donosim - dodala je glumica.

Iz istog razloga glumica ima i strogo pravilo za svoje obožavatelje. Istaknula je kako voli ići u supermarkete kupovati namirnice i često je fanovi traže da se fotografira s njima. No, ona to uvijek odbije, što neki i ne prihvate najbolje.

- Da, stvarno se puno ljudi uvrijedi. To ne znači da ih ne cijenim kao obožavatelje, naravno, vide me i sretni su što me vide. Ali uvijek im kažem: 'Ne radim trenutno'. Jednostavno se u tom trenutku bavim nečim drugim - objasnila je.

Iako Scarlett u javnosti rijetko govori o djeci, nedavno je otkrila da je počela razgovarati s Rose o ljubavnim vezama. Spomenula je da joj je objasnila što je 'ghosting' zbog situacije u kojoj se tada njezina kćer našla.

- Postojao je jedan mali dječak kojem se ona sviđala, a ona se nije osjećala isto. Jednostavno je prestala razgovarati s njim i on se osjećao užasno - rekla je Scarlett.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Krajem prošle godine glumica je izrazila zabrinutost zbog toga što će njezina kćer dobiti iPhone, ali i zbog društvenih mreža koje smatra teškima za mlade.

Scarlett Johansson dobila je Rose s bivšim suprugom Romainom Dauriacom, a ima i trogodišnjeg sina Cosma, kojeg dijeli sa suprugom Colinom Jostom.