Schmidt je s glumcem bio kum: 'Gregurević je najteži film ikad'

Ovo je najteži film koji sam ikad snimio. Uz Ivu me veže 40 godina prijateljstva i kumstva, pa sam po završetku filma bio potpuno emotivno slomljen, kaže zagrebački redatelj Branko Schmidt (62), čiji će se dokumentarni film 'Prvi dio srca – Ivo Gregurević' premijerno prikazati na HTV-u.

- Namjerno nisam htio da o Ivi pričaju njegovi kolege i suradnici. Htio sam prikazati onakvog Ivu kakav je bio privatno, s prijateljima, kad se osjećao sigurno i kakav je bio kao čovjek - naizgled čvrst i neprobojan, a iznutra mekan i krhak, veliki emotivac. Zato sam većinu filma snimio u njegovoj Donjoj Mahali kraj Orašja, tamo gdje se družio s rodbinom i prijateljima i kamo se uvijek volio vraćati, kaže Schmidt.

Iako je glumačku karijeru izgradi u Zagrebu, ovdje se osjećao usamljeno. Rođeni Posavljak baterije je punio družeći se s ljudima koje je poznavao iz djetinjstva, u Orašju je i pokrenuo filmski festival a sve to samo zato da bi imao razloga okupiti drage ljude na jednom mjestu i s njima se družiti. O svom rodnom mjestu nikad se nije prestao brinuti, tu je uredio rodnu kuću i namjeravao je ovdje živjeti u mirovini.

Branka Schmidta je vijest o Ivinoj smrti na Novu godinu 2019., sasvim slomila. Kako je tada rekao, mrzi taj datum jer mu je 1. siječnja 2001. umro i drugi najbolji prijatelj, također velikan hrvatskog glumišta Fabijan Šovagović.

- Mislim da si nikad neću oprostiti što na staru godinu nisam htio s Ivom otići na piće. Nazvao me oko 11 ujutro i nagovarao da se vidimo u gradu, ali ja sam se nedavno bio vratio s jedne jako teške operacije u kojoj mi je život visio o koncu. Znao sam ako odem s Ivom u grad, to će završiti s previše čašica, što nisam smio. Zvao sam ga da dođe k nama doma, ali nije htio, nego je silno želio da se vidimo u gradu. Nisam otišao i to će me progoniti do kraja života, rekao je tada očajni Schmidt.

Redatelj koji je s Ivom Gregurevićem surađivao u većini svojih filmova od rane mladosti doista je jedina osoba koja je mogla napraviti intimni filmski zapis o našem prerano umrlom glumačkom geniju. Tim više jer je Branko još u mladosti upoznao sve Ivine prijatelje i obitelj u Donjoj Mahali.

- A njihovo prijateljstvo se rodilo još za vrijeme studija na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Četiri godine mlađi Schmidt, prvi je put angažirao Gregurevića u televizijskom filmu 'Hildegard'. Čim je obranio diplomski ispit, već ga je ispred Akademije čekao kombi s ekipom, s kojom je odmah krenuo put slavonskog sela Bučje na set. U ovoj drami, za koju Schmidt kaže da ga je inspirirao stvarni događaj iz crnih kronika, Fabijan Šovagović igrao je glavnu, dok je Gregureviću dao sporednu mušku ulogu.

- Baš na tom setu između nas trojice stvorilo se neraskidivo prijateljstvo. 'Hildegard' je 1982. godine proglašena najboljim televizijskim filmom u bivšoj Jugoslaviji. Taj uspjeh nas je još više zbližio pa me pozvao na kirbaj u svoje rodno selo Donju Mahalu pored Orašja. Bio je jedinac, a braće nije imao jer mu je otac umro vrlo mlad. Sjećam se da nas je dočekala njegova mama, a tad me upoznao i sa svojim društvom iz djetinjstva. Vidio sam malu kuću u kojoj se rodio i shvatio koliki je dug put od dječaka zaljubljenog u vesterne do Akademije u Zagrebu morao proći. I kako to obično bude s Ivom, nije bilo šanse da se iz Orašja isti dan vratim kući u Osijek - prisjetio se Schmidt.

- I njihova dva posljednja druženja bila su u Ivinom stilu – uvijek posebna i nezaboravna, govori ovih dana Branko Schmidt.

- Jednog dana nazvao me i rekao da sa suprugom dođem k njemu, da će biti malo društvo. Došli smo, a na stolu je bila kašeta s 50 kilograma svježih kamenica. Tko zna kako ih je nabavio. Donio sam šampanjac i krenula je potraga za nožem s kojim se otvaraju. Ivo je nazvao pola Zagreba dok nije nabavio nož i gozba je mogla početi. Sve ono što nismo pojeli, je podijelio prijateljima. Uživao je što je okupio društvo i iznenadio nas, smije se Schmidt.

- Idući put opet nas je pozvao u neku malu birtiju u dvorištu Likovne akademije. Donio je s Odre dva velika smuđa i opet pripremio gozbu za nas nekoliko. To je bio Ivo. Uvijek spreman za iznenadna i nenajavljena ugodna druženja, kaže Schmidt čiji će dokumentarni film 'Prvi dio srca – Ivo Gregurević' hrvatski gledatelji moći vidjeti u nedjelju 17. svibnja u 20 sati i 40 minuta. Scenarist i redatelj filma koji su snimali tijekom 2019. godine u Gregurevićevom rodnom mjestu je Branko Schmidt, direktor fotografije Dario Hacek, tonski snimatelj Blaž Andračić, majstor rasvjete Igor Jurković, montažer Hrvoje Mršić, a skladateljica Mirna Bićanić. Urednica i dramaturginja je Maja Gregl.

