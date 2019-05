Schwarzeneggera udario u leđa nogom dok se fotkao s djecom

Holivudski glumac Arnold Schwarzenegger (71) napadnut je na putovanju u Južnoj Africi. Bivši guverner Kalifornije prisustvovao je sportskom događaju 'Arnold Classic Africa' u kongresnom centru kada ga je muškarac u skoku udario nogom u leđa, piše Independent.

Schwarzenegger je snimao i fotografirao djecu u dvorani gdje je bio sudac na natjecanju u preskakanju užeta, a nepoznati muškarac je 'izletio' iz mase, skočio i šutnuo ga. Arnold je pao, a osiguranje je ubrzo odvelo napadača koji se derao.

Foto: Youtube/Screenshot

Schwarzenegger je kasnije tog dana objavio videozapis na Twitteru kako se pozdravlja s fanovima.

Make sure to tune into my @Snapchat to see all 90 sports we have here at the @ArnoldSports Africa! Fitness is for everyone. pic.twitter.com/bNjSTQS9Aj