Sedam stranca dobit će priliku za iskupljenje ili za zaborav

Glumac kojem je Marvelova franšiza o superherojima pomogla možda i najviše svakako je Chris Hemsworth, koji se ulogom Thora izdigao iz relativne nepoznatosti do kategorije holivudske megazvijezde.

Hemsworth je prije glume u 'Thoru' odglumio samo nekoliko uloga, većinu njih tek u donekle pamtljivim filmovima. Jedina uloga po kojoj njegova ranija karijera odskače jest uloga u filmu 'The Cabin in the Woods'. Taj film je zbog problema u kojima je bio studio u kina došao tek poslije snimanja 'Thora'. Međutim, već onda se vidjelo da je Hemsworth ipak kvalitetan glumac.

Kasnije smo ga vidjeli i u filmovima 'Rush' te '12 strong', osim što je nastavio glumiti svoju ulogu Thora u Marvelovoj franšizi. I tim je ulogama Hemsworth potvrdio da nije samo glumac za jednu ulogu već da može držati film na svojim plećima.

A ove godine će nam Chris još jednom takvo što pokazati. Glumac se vraća s filmom 'Bad Times at the El Royale', kojeg režira njegov stari znanac Drew Goddard, redatelj filma 'The Cabin in the Woods'.

U pitanju je film o sedmero stranaca od kojih svaki ima tajnu koju želi sakriti. U hotelu El Royale, poluraspadnutom prenoćištu s mračnom povijesti, svaki će pokušati razriješiti svoje probleme. Tijekom jedne noći, ili će dobiti priliku za iskupljenjem ili za vječnim zaboravom.

U filmu uz Hemswortha glumi i probrana holivudska ekipa. Tako će se u preostalim ulogama naći Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Cailee Spaeny, Dakota Johnson, Russell Crowe, Jon Hamm te Nick Offerman. Film u sva bolja kina dolazi početkom listopada ove godine.

