Najmanji superheroj još jednom će nas spašavati od opasnosti

Upozorenje za čitatelje - u tekstu postoje spoileri za film 'Osvetnici: Rat beskonačnosti'.

Ova godina se a Marvel pokazala njihovom najuspješnijom. Prvo je početkom godine 'Black Panther' zaradio milijardu i 344 milijuna dolara, da bi samo par mjeseci kasnije treći film o 'Osvetnicima' uspio utržiti milijardu i čak 909 milijuna dolara.

Foto: Twitter/Screenshot

A kako bi im godina bila savršena, tijekom ljeta će Marvel u kina dovesti i nastavak njihovog iznenađujuće kvalitetnog filma iz 2015. godine, 'Ant-Mana'.

Prije tri godine su jednostavna priča koju je imao 'Ant-Man' te lagana režija u filmu oduševile i kritiku i publiku. U priči nismo pratili spašavanje svijeta, već života jednog kriminalca koji može biti bolji. Sama činjenica da ulozi nisu bili veliki bio je velik korak za 'Marvel', čiji filmovi redovito imaju apokalipse u igri.

Foto: Twitter/Screenshot

'Ant-Man' je solidno zaradio, pa je nastavak bio praktički osiguran. Ove godine nam tijekom ljeta stiže taj film, 'Ant-Man and The Wasp'. Nastavak prvo bio najavljen vrlo inovativnim plakatom, a i donekle interesantnim foršpanom. Međutim, sve do nedavno nije bilo pušteno u opticaj mnogo materijala o filmu.

Razlog tomu je u stvari podosta jednostavan. Cijeli Marvelov marketinški tim bio je zauzet radom na 'Osvetnicima', pa je i jasno zašto je izostala kvalitetna kampanja za 'Ant-Man and The Wasp'.

Foto: Twitter/Screenshot

U prvom foršpanu vidjeli smo da se Ant-Manu (Paul Rudd) se ovaj put pridružila i The Wasp (Evangeline Lilly), heroina s vrlo sličnim sposobnostima. Njen dolazak bio je najavljen na kraju prvog filma, međutim, kad pogledamo koliko stvari se nije obistinilo u Marvelovim najavama, istinski je iznenađujuće što se The Wasp stvarno i pojavila.

Pogledajte novi foršpan

Glavne uloge drže gore spomenuti Paul Rudd i Evengeline Lilly, a pridružuju im se i najbolji glumci iz prvog filma, Michael Douglas te neponovljivi Michael Peña. Sporedne uloge drže Michelle Pfeiffer i Laurence Fishburne, a u ulozi negativke, Ghost, je Hannah John-Kamen.

Režira opet Peyton Reed, a radnja se odvija poslije događaja u 'Osvetnicima 3'. Kako točno će u radnju biti uklopljena činjenica da je 50% populacije Zemlje ubijeno u 'Osvetnicima' još uvijek nije nikome jasno.

'Ant-Man and The Wasp' u kina dolazi 06. srpnja.

Tema: FILM