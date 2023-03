Sejo Sexon otkrio da ga je kao malog čuvao Haris Džinović: Bio je stariji pa bi me njemu ostavili

Poznati rockeri 'Zabranjenog pušenja' raspjevat će Zagreb koncertom u dvorani kluba Boogaloo u petak, a frontmen Sejo Sexon (61) otkrio je kako ga je u djetinjstvu čuvao glazbenik Haris Džinović (71).

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- On je mene čuvao dok sam bio mali. Moja baka i njegova mama su bile jako dobre prijateljice, one su otišle na kavu a mene bi kao stariji čuvao Haris i to mi je jedan od najstarijih prijatelja - priznao je za IN Magazin.

- Možda mi je i prenio ljubav prema muzici jer on je već tad znao svirati harmoniku možda toga nisam ni svjestan možda je on bio ta ruka koja me povela u ovaj posao - objasnio je Sejo koji se našalio na činjenicu da im i dalje obožavateljice bacaju donje rublje na pozornicu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

- Samo grudnjaci lete. To ja kupim na kineskoj pijaci pa podijelim prvim redovima pa oni bacaju, ali poslije ja to sve skupim i vratim - rekao je glazbenik i poručio da bendu još uvijek nisu dosadili nastupi.

- Mi nijedan koncert više nemamo raspored, nemamo plan, imamo dosta repertoara koji znamo izvesti i onda to nekako prilagođavamo onom trenutku i onim ljudima koji su došli i onoj atmosferi - rekao je.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Druga tajna je da mi dosta mijenjamo pjesme, dosta se s njima igramo - naveo je Sejo, a sarajevski bend prošle je godine izbacio novi album 'Karamba' na kojem im je pjesma 'Ispod radara' najslušanija.

- Nismo baš po tome poznati, ali napisali smo par lijepih ljubavnih pjesama kao što je 'Fikreta', 'Možeš imat moje tijelo, ali dušu ne', to su neke pjesme koje čujem i na svadbama - priznao je pjevač.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

