Seka Aleksić rasprodala Arenu Zagreb i najavila drugi koncert

Zagrebačka Arena ove će jeseni dva dana zaredom biti u znaku Seke Aleksić. Nakon što su 'planule' ulaznice za koncert 6. studenoga, regionalna glazbena zvijezda otvorila je i drugi datum.

- Koncert 6. studenoga je rasprodan i posebno sam uzbuđena što mogu najaviti da otvaramo i sljedeći dan - 7. studenoga. To mi je posebno zadovoljstvo i veliko iznenađenje. Čak sam uzbuđenija nego na početku. Kada smo ulazili u cijelu priču, nisam ništa očekivala. Nisam očekivala da ćemo tako brzo rasprodati prvi koncert. Mogu obećati da će i prvi i drugi dan izgledati identično i da će publika obje večeri dobiti najbolje od mene - rekla je Seka za Extra FM gostujući kod voditelja Jasmina Muhameda Alija.

Publiku, otkriva, očekuje produkcijski najambiciozniji koncert u njezinoj karijeri, uz posebno osmišljenu scenografiju i brojna iznenađenja.

- Neću puno otkrivati, ali ljudi će to doživjeti na poseban način i sigurna sam da će im se jako svidjeti. Imat ćemo i nekoliko velikih iznenađenja kad su gosti u pitanju. Iza mene je puno hitova i najveći je problem odabrati repertoar među toliko pjesama. Na tome još uvijek radimo. Mislim da je emocija koju pjevač prenese publici te večeri najvažnija. Ništa ne smije biti važnije od emocije koju izvođač donosi na pozornicu. Ljudi to pamte, koliko sam bila nasmijana, koliko sam od sreće skakala po bini poput neke leptirice. Hitove znaju, ali ono što dam iz duše pamte cijelu večer - kaže.

- Iskreno, ja očekujem puno - poručio joj je voditelj Jasmin, na što je Seka kroz smijeh odgovorila: 'Nemoj mi stvarati tremu, svi očekuju puno.'

Pjesme poput 'Crno i zlatno', 'Aspirin', 'Kraljica', 'Crveni ruž', 'Iskoristi moje mane' i 'Svi tvoji milioni' obilježile su izlaske nekoliko generacija, dok su snažne balade 'Poslednji let', 'Rođena s vukovima', 'Evo' i brojne druge emotivno osvajale publiku.

Osim koncertnih priprema, Seka završava i novi album koji potpisuje Rasta.

- Kompletan novi album radi Rasta. Na njemu će se naći dva dueta s njim i jedan s Natašom Bekvalac. Album izlazi u rujnu. Sredinom listopada znat ćemo koje ćemo pjesme odabrati za koncert, ali četiri pjesme sigurno će biti izvedene u Areni. Vidjet ćemo što će publika najbolje prihvatiti - ono što budu najviše slušali, to ćemo i pjevati - rekla je.

Posebno je nahvalila suradnju s Rastom, za kojeg kaže da ju je potpuno razuvjerio u predrasude koje je ranije imala.

- Jedva čekam da ljudi čuju što smo Rasta i ja snimili. To zvuči stvarno odlično. On je toliko drugačiji i treba mu dati otvorene ruke, zato sam mu dala potpunu slobodu da napravi sve što želi. Jako je ponosan na ovaj album. Rekao mi je da mora raditi polako i posvećeno kako bi nadmašio sve ono što sam do sada snimila i mogu reći da je u tome uspio. On je veliki umjetnik, nepredvidiv, ali jako ozbiljan i odgovoran. Mislila sam da je drugačiji, ali me potpuno razuvjerio. Publika će dobiti nešto drugačije, ali jako dobro - poručila je.

Veliku pažnju izazvat će i duet s Natašom.

- Pjesma je jako osvetnička i seksi. Mi smo osvetnice i pjesma je upravo takva. Sigurna sam da će postati nova ženska himna jer su nam se energije savršeno poklopile. U početku smo ona i ja imale određenu distancu, valjda zbog ženskog ponosa. No s vremenom smo se jako zavoljele, prvo kao žene, a onda i kao kolegice, pa smo shvatile da moramo snimiti duet. Podržavamo jedna drugu, a privatno se zovemo sestrice. To je velika ljubav. Sva mišljenja koja smo imale jedna o drugoj prije nego što smo se upoznale potpuno su pala u vodu. Mislila sam da je nadobudna, ali ona je sve osim toga. Imale smo iskren razgovor i sve si priznale. Sada ćemo sve to okruniti našim duetom - otkrila je.

Nema sumnje da će koncertni spektakli Seke Aleksić obilježiti jesen u Zagrebu, a ulaznice za novi termin već su u prodaji putem sustava upad.hr.