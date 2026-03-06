Obavijesti

Komentari 2
HUMANITARNA GESTA

VIDEO Seka Aleksić rasprodaje svoje dizajnerske cipele kako bi pomogla bolesnoj djeci...

Piše 24sata,
VIDEO Seka Aleksić rasprodaje svoje dizajnerske cipele kako bi pomogla bolesnoj djeci...
Foto: Instagram

Pjevačica je provela obožavatelje kroz svoje carstvo cipela i otkrila plemenitu namjeru koja se krije iza velikog spremanja

Pjevačica Seka Aleksić, jedna od najvećih regionalnih zvijezda, ponovno je oduševila svojih više od dva milijuna pratitelja na Instagramu. No ovoga puta ne novom pjesmom ili najavom koncerta, već nesvakidašnjim uvidom u svoj raskošni ormar. U videozapisu koji je brzo postao viralan, Seka je provela obožavatelje kroz svoje carstvo cipela i otkrila plemenitu namjeru koja se krije iza velikog spremanja.

Na snimci se vidi kako pjevačica stoji ispred golemog, ugradbenog ormara s policama koje sežu do stropa, a na njima su uredno posložene stotine pari cipela. Prevladavaju modeli s prepoznatljivim crvenim potplatom Christiana Louboutina, no tu su i brojni komadi brendova kao što su Balenciaga, Gucci i Prada. Dok prebire po kolekciji, Seka se u svom prepoznatljivom, iskrenom stilu žali kako više nema mjesta za nove cipele, iako priznaje da mnoge od izloženih nikada nije ni obula.

​- Sklanjam cipele, nemam više prostora ni za što. Hoću skloniti ove koje više ne nosim, što mi je neudobno, da napravim sebi mjesta za neke nove - govori pjevačica u videu, dodajući kako prikazani ormar nije ni približno sve što posjeduje. Otkrila je da dodatne cipele čuva ispod kreveta i na tavanu svoje vile u Staroj Pazovi, što je izazvalo lavinu komentara njezinih obožavatelja.

Ipak, ono što je najviše dirnulo javnost jest njezina najava da će veliki dio svoje skupocjene kolekcije prodati u humanitarne svrhe. 

​- Bukvalno želim Louboutin cipele prodati u humanitarne svrhe i dati novac nekom bolesnom djetetu - najavila je pjevačica.

Mnogi su pohvalili njezinu humanost. Jedan od komentara posebno se istaknuo: 'Ajde za Nikolinu Bogatinović iz Krnješevaca, djevojčicu koja se bori kao lavica s leukemijom.' 

Dok njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju njezin najavljeni spektakl u Areni Zagreb u studenome, ova gesta pokazuje da pjevačica, unatoč glamuroznom životu, nikada ne zaboravlja na one kojima je pomoć najpotrebnija.

