Selena Gomez otkrila je koje je estetske zahvate napravila

Iskreno, mrzim ovo. Imam botoks i to je to. Ostavite me na miru, poručila je Selena Gomez (32) na TikToku. Oglasila se nakon što je Marrisa Barrionuevo, pomoćnica liječnika iz jedne poliklinike na Floridi, podijelila video u kojem je prokomentirala izgled pjevačice. Ona je inače poznata po svojim TikTokovima u kojima komentira izgleda slavnih.

- Mislim da je prošla kroz toliko toga u životu, posebno u vezi sa zdravljem, pa mislim da nije fer nagađati je li imala estetske zahvate. Komentiram kada sam sigurna da je netko nešto napravio, ali za Selenu zaista nisam sigurna - rekla je u videu prošle godine.

Gomez su naljutili komentari i glasine obožavatelja te je odlučila odgovoriti na iste u komentarima.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Marrisa se nakon Seleninog komentara ispričala.

- Obožavam te, zaista mislim najbolje. Ispričavam se ako te ovo na bilo koji način pogodilo. Ne duguješ nikome objašnjenje zašto ne izgledaš isto kao kad si bila tinejdžerica ili u dvadesetima - poručila je.

Selena je odgovorila na njezin video.

- Volim te. Moj komentar se ne odnosi na tebe. Ponekad se jednostavno rastužim - poručila je pjevačica.

Gomez se bori s lupusom, koji joj je dijagnosticiran 2014. godine. Lupus je inače neizlječivi autoimuni poremećaj koji napada organe i tkiva, a jedan od najčešćih simptoma je osip na licu koji podsjeća na leptira. Ostali simptomu uključuju umor, bolove u zglobovima, otežano disanje... Zbog lupusa je Selena išla i na transplantaciju bubrega 2017. godine.

'Emilia Perez' photocall, 77th Cannes Film Festival, France - 19 May 2024 | Foto: PROFIMEDIA