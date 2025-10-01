Selena Gomez pokazala sve tri vjenčanice, ali i neobični detalj koji je mnoge iznenadio

Pjevačica i glumica Selena Gomez proteklog se vikenda udala za glazbenog producenta Bennyja Blanca, a na svom Instagramu je otkrila brojne detalje glamuroznog vjenčanja. U najnovijoj objavi otkrila je sve vjenčanice koje je nosila, ali i zanimljivost - bila je bosa na prvom plesu. Neki od fanova pisali su kako su to najmanje očekivali, no sviđa im se kako je bila opuštena.

Selenini obožavatelji nisu krili oduševljenje ni trima haljinama koje je nosila. Vjenčanice s potpisom Ralpha Laurena savršeno su joj pristajale, a mnogi su na društvenim mrežama komentirali kako je vjenčanje bilo prava bajka. "Savršena je", "Sjaji iznutra i izvana", "Prava si kraljica", samo su neki od komentara ispod fotografija.

Čipkastu vjenčanicu s velom Gomez je nosila do oltara, a kasnije se dvaput presvukla. "Cijela ceremonija sve je okupljene ganula do suza. Selena i Benny su sami napisali bračne zavjete u kojima su iznijeli svoje osjećaje", rekao je za People izvor blizak paru.

Selena Gomez i Benny Blanco zaručili su se u prosincu prošle godine, a na vjenčanju u Santa Barbari prije nekoliko dana bilo je oko 170 gostiju. Među okupljenima su bili Taylor Swift i Paris Hilton, Selenine kolege iz serije 'Only Murders in the Building' te njezine najbliže prijateljice Raquelle Stevens, Ashley Cook i Courtney Lopez.

Foto: Selena Gomez Instagram

Prije vjenčanja, Gomez je proslavila djevojačku večer u Cabo San Lucasu u Meksiku, dok je Blanco imao svoju zabavu u Las Vegasu. Gomez i Blanco surađivali su na albumu "I Said I Love You First," objavljenom u ožujku, a govori o ljubavnoj priči para čija je veza službeno potvrđena krajem 2023.