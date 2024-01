Selena Gomez se prestaje baviti glazbom? 'Gluma mi je važnija, a i već sam pomalo umorna...'

Glumica i pjevačica Selena Gomez (31) otkrila je da razmišlja povući se iz glazbene karijere.

- U početku mi je bilo jako zabavno stvarati glazbu i ići na turneje. Ali sada mislim da ću objaviti još jedan album i to je to. Mislim da bih odabrala glumu. Htjela bih se malo odmoriti jer sam pomalo umorna - rekla je Selena u epizodi podcasta 'Smartless'.

Posljednju turneju je otkazala

Posljednji album 'Rare' objavila je 2020. godine dok je u međuvremenu glumila u brojnim filmovima i TV serijama. Turneju 'Revival' otkazala je 2016. godine zbog problema s mentalnim zdravljem. Pjevačica je tada imala, kako je njezina prijateljica izjavila, 'psihotični slom'.

Dijagnosticiran joj je bipolarni poremećaj

- Rekla mi je: ‘Ne želim sada biti živa. Ne želim živjeti'. Bio je to trenutak kada sam ju pogledala u oči i vidjela mrkli mrak. To je bilo strašno. Tada sam znala da tome trebamo stati na kraj - rekla je njezina bivša pomoćnica Theresa u dokumentarnom filmu o Seleni "My Mind and Me".

Pjevačici je kasnije dijagnosticiran bipolarni poremećaj, a nakon što je otkazala turneju, prijavila se u ustanovu za mentalno zdravlje. Danas otvoreno govori o borbi protiv svoje dijagnoze potičući svoje obožavatelje da potraže pomoć ukoliko se ne osjećaju dobro.

