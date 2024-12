Selenin zaručnik pokazao kako je izgledala prosidba iza kulisa

Nedavno su se Selena Gomez (32) i Benny Blanco (36) zaručili, a sada je glazbeni producent pokazao kako je izgledala iza kulisa njegova prosidba pjevačice. Kako je otkrio, sve se odvilo proteklog vikenda na umjetno uređenom setu koji je izgledao poput parka.

Zaruke su snimili pa mnogobrojni fanovi pjevačice očekuju da će uskoro moći vidjeti cijeli snimak.

Objavio je i snimku Selene kako nazdravlja šampanjcem dok nosi svoj prsten, a vijest o njihovim zarukama razveselila je brojne njihove prijatelje, koji su im u komentarima poželjeli sve najbolje, među kojima i je Taylor Swift, Cardi B...

Par je prosidbu proslavio u intimnom okruženju s obitelji i prijateljima.

Prisjetimo se, pjevačica je sretne vijesti podijelila u srijedu navečer na društvenim mrežama, uz nekoliko fotografija na kojima pozira s prstenom na ruci.

- Zauvijek počinje sada - napisala je glumica.

Par je zajedno već više od godinu dana, a vezu je Gomez potvrdila u prosincu prošle godine.

- On je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila. Bolji od svih s kojima sam bila, i to je činjenica - napisala je svojevremeno Gomez na društvenim mrežama. Ipak, nekim njezinim fanovima nije drago što je s Blancom jer je glazbeni producent ranije surađivao i bio dobar prijatelj sa Seleninim bivšim dečkom Justinom Bieberom.

Njih dvoje su surađivali i bili dobri prijatelji prije nego što su postali par, a Benny se čak pojavio u njezinom spotu za pjesmu 'I Can't Get Enough' koji je izašao 2019. godine, te je u njemu nosio kostim plišanog medvjeda.

