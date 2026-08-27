Obavijesti

Show

Komentari 0
LUKSUZAN LET

Selidba sa stilom! Princ Harry i Meghan iskeširali su papreni iznos za let u Veliku Britaniju

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 2 min
Selidba sa stilom! Princ Harry i Meghan iskeširali su papreni iznos za let u Veliku Britaniju
5
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Harry i Meghan za privatni zrakoplov su se navodno odlučili kako bi sa sobom mogli povesti pse, crnog labradora Pulu i beagla Miju. Svoje kokoši navodno su ostavili u Montecitu u Kaliforniji

Admiral

Meghan Markle i princ Harry odabrali su privatni zrakoplov koji su platili oko 120.000 dolara kako bi iz Los Angelesa preselili u Veliku Britaniju. Page Six ekskluzivno doznaje da su avion unajmili preko 'Planet 9', globalne kompanije za privatno zrakoplovstvo. Prema procjenama u zrakoplovnoj industriji, let traje oko 10 sati, a cijena najma iznosi oko 12.000 dolara po satu, što znači da je samo let mogao stajati oko 120.000 dolara.

SELE SE Povratak Harryja i Meghan u Britaniju je samo privremen?
Povratak Harryja i Meghan u Britaniju je samo privremen?

Privatni zrakoplov ima dvije kupaonice, udobna sjedala za do 13 putnika, pet kreveta za šest osoba te prostor za pohranu 12 do 15 srednje velikih kovčega. Prema podacima Planet 9, riječ je o zrakoplovu Bombardier Global Express XRS, koji je obnovljen 2023. godine. Izvor je za PageSix rekao da su se Harry i Meghan za privatni zrakoplov odlučili kako bi sa sobom mogli povesti pse, crnog labradora Pulu i beagla Miju. Svoje kokoši navodno su ostavili u Montecitu u Kaliforniji.  

Foto: Instagram

Par je iznenadio javnost svojom objavom da se ovog mjeseca vraćaju u Ujedinjeno Kraljevstvo na 'dulje razdoblje', šest godina nakon što su napustili zemlju i preselili se u SAD. Izvor iz palače kazao je za PageSix da je razlog njihovog povratka kralj Charles, koji je 2024. objavio da boluje od raka. Kralj je o Harryjevom povratku saznao samo par dana prije no što je vijest javno objavljena, no navodno se raduje što će imati priliku ponovno se družiti sa sinom i snahom, tvrdi izvor. 

Meghan Markle and Prince Harry spotted in New York
Foto: ABIY

Prema pisanju The Suna, Meghan i Harry uselit će se u nekraljevsku rezidenciju te će nastaviti voditi svoje poslovne projekte. Neće obavljati službene kraljevske dužnosti. Navodno traže ekretninu u Cotswoldsu, području koje se nalazi u blizini Highgrove Housea, doma kralja Charlesa i kraljice Camille. Kraljevski komentator Tom Sykes opisao je taj kraj kao značajan za Harryja jer je ondje odrastao s ocem i bratom te ga za to područje vežu lijepe uspomene.

TVRDE IZVORI Radi Harryjevog povratka: Kralj Charles ponadao se pomirenju sinova, ali William ne 'popušta'
Radi Harryjevog povratka: Kralj Charles ponadao se pomirenju sinova, ali William ne 'popušta'

Meghan i Harry službenih kraljevskih dužnosti odrekli su se 2020. godine. Godinu kasnije, u intervjuu s Oprah Winfrey progovorili su o razlozima odlaska iz kraljevske obitelji. Meghan je ispričala da su se pojedini članovi obitelji brinuli zbog boje kože njihova sina, dok je još bila trudna.

Princ William odbacio je optužbe za rasizam, rekavši da kraljevska obitelj 'nipošto nije rasistička obitelj', dok je kraljica Elizabeta II. poručila da je 'cijela obitelj ožalošćena' te da su iznesena pitanja, posebno ona povezana s rasom, 'zabrinjavajuća'. Dvije godine kasnije, Harry je objavio memoare 'Rezerva' u kojima je, između ostalog, napisao da ga je William fizički napao. Po pisanju britanskih medija, braća nisu u dobrim odnosima. 

Trial in Britain's Prince Harry and others' phone-hacking lawsuit against Daily Mail, in London
Foto: Isabel Infantes

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila muža u 'Ljubav je na selu', evo kako izgleda sada
FOTKALA SE U BADIĆU

Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila muža u 'Ljubav je na selu', evo kako izgleda sada

Valentina Kordić dva je puta sudjelovala u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala.
FOTO Temperature rastu! Lidija Bačić pozirala je u tangicama, evo kako se brčka u bazenu
SEKSI PRIZORI

FOTO Temperature rastu! Lidija Bačić pozirala je u tangicama, evo kako se brčka u bazenu

Pjevačica uživa u ljetnim danima, a osvježenje traži u bazenu. Pozirala je tako s loptom i podigla temperaturu. Pratitelji su bili oduševljeni, a lajkovi su samo 'padali'...
FOTO Justin Bieber pokazao fotke s ljetovanja, svi gledali u guzu njegove supruge Hailey
SVE BUJNIJA

FOTO Justin Bieber pokazao fotke s ljetovanja, svi gledali u guzu njegove supruge Hailey

Pjevač se na društvenim mrežama pohvalio fotografijama s ljetovanja, a na njima je pozirao u društvu prijatelja, ali i supruge. Lijepa Hailey i njena stražnjica 'ukrale' su svu pozornost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026