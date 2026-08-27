Selidba sa stilom! Princ Harry i Meghan iskeširali su papreni iznos za let u Veliku Britaniju

Meghan Markle i princ Harry odabrali su privatni zrakoplov koji su platili oko 120.000 dolara kako bi iz Los Angelesa preselili u Veliku Britaniju. Page Six ekskluzivno doznaje da su avion unajmili preko 'Planet 9', globalne kompanije za privatno zrakoplovstvo. Prema procjenama u zrakoplovnoj industriji, let traje oko 10 sati, a cijena najma iznosi oko 12.000 dolara po satu, što znači da je samo let mogao stajati oko 120.000 dolara.

Privatni zrakoplov ima dvije kupaonice, udobna sjedala za do 13 putnika, pet kreveta za šest osoba te prostor za pohranu 12 do 15 srednje velikih kovčega. Prema podacima Planet 9, riječ je o zrakoplovu Bombardier Global Express XRS, koji je obnovljen 2023. godine. Izvor je za PageSix rekao da su se Harry i Meghan za privatni zrakoplov odlučili kako bi sa sobom mogli povesti pse, crnog labradora Pulu i beagla Miju. Svoje kokoši navodno su ostavili u Montecitu u Kaliforniji.

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Par je iznenadio javnost svojom objavom da se ovog mjeseca vraćaju u Ujedinjeno Kraljevstvo na 'dulje razdoblje', šest godina nakon što su napustili zemlju i preselili se u SAD. Izvor iz palače kazao je za PageSix da je razlog njihovog povratka kralj Charles, koji je 2024. objavio da boluje od raka. Kralj je o Harryjevom povratku saznao samo par dana prije no što je vijest javno objavljena, no navodno se raduje što će imati priliku ponovno se družiti sa sinom i snahom, tvrdi izvor.

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Prema pisanju The Suna, Meghan i Harry uselit će se u nekraljevsku rezidenciju te će nastaviti voditi svoje poslovne projekte. Neće obavljati službene kraljevske dužnosti. Navodno traže ekretninu u Cotswoldsu, području koje se nalazi u blizini Highgrove Housea, doma kralja Charlesa i kraljice Camille. Kraljevski komentator Tom Sykes opisao je taj kraj kao značajan za Harryja jer je ondje odrastao s ocem i bratom te ga za to područje vežu lijepe uspomene.

Meghan i Harry službenih kraljevskih dužnosti odrekli su se 2020. godine. Godinu kasnije, u intervjuu s Oprah Winfrey progovorili su o razlozima odlaska iz kraljevske obitelji. Meghan je ispričala da su se pojedini članovi obitelji brinuli zbog boje kože njihova sina, dok je još bila trudna.

Princ William odbacio je optužbe za rasizam, rekavši da kraljevska obitelj 'nipošto nije rasistička obitelj', dok je kraljica Elizabeta II. poručila da je 'cijela obitelj ožalošćena' te da su iznesena pitanja, posebno ona povezana s rasom, 'zabrinjavajuća'. Dvije godine kasnije, Harry je objavio memoare 'Rezerva' u kojima je, između ostalog, napisao da ga je William fizički napao. Po pisanju britanskih medija, braća nisu u dobrim odnosima.