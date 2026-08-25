Radi Harryjevog povratka: Kralj Charles ponadao se pomirenju sinova, ali William ne 'popušta'

Kralj Charles (77) nada se da bi iznenadni povratak princa Harryja u Ujedinjeno Kraljevstvo konačno mogao pomoći u zacjeljivanju jednog od najdubljih raskola u kraljevskoj obitelji. Harry (41) i Meghan Markle (45) s djecom, princem Archiejem (7) i princezom Lilibet (5), na duže se vrijeme vraćaju u Britaniju, gdje će djeca od rujna pohađati školu. Obitelj će imati privatni dom izvan palače, ali će zadržati i svoju rezidenciju u Kaliforniji.

Za kralja Charlesa, koji se i dalje liječi od raka, ovaj potez otvara mogućnost onoga čemu se dugo nadao - pomirenju između Harryja i njegovog brata, princa Williama.

Foto: Matthew Fearn/PRESS ASSOCIATION

‌- Željet će s vremenom vidjeti svoje sinove zajedno. Ovo je najbolja prilika koju smo vidjeli posljednjih godina - rekao je izvor blizak kraljevskoj obitelji za People.

Kraljev odnos s Harryjem se popravio posljednjih mjeseci. U srpnju su se otac i sin privatno sastali u Highgroveu, gdje je Charles prvi put nakon više od četiri godine vidio Archieja i Lilibet. S obzirom na to da se Harry s obitelji sada priprema provesti duže vrijeme u Britaniji, prilike za povezivanje više se neće morati svoditi na kratke posjete iz Kalifornije.

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Nada u pomirenje ima posebnu težinu zbog otuđenosti braće, a Charlesova želja da njegovi sinovi ponovno pronađu zajednički jezik ostaje nepromijenjena. U svojim memoarima "Spare" iz 2023., Harry se prisjetio trenutka nakon sprovoda princa Philipa 2021., kada ih je Charles preklinjao.

‌- Molim vas, dečki, ne činite moje posljednje godine bijednima.

Williamov bijes i osjećaj izdaje

Unatoč nedavnom napretku, Harryjev odnos s ocem i dalje je složen, a Charles je za planove o preseljenju saznao samo nekoliko dana prije nego što je vijest postala javna, što naglašava distancu koja još uvijek postoji.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

No, princ William je potpuno druga priča. Dok je Harry više puta govorio o želji za pomirenjem, nekoliko izvora potvrđuje da braća i dalje "nemaju nikakav kontakt", a princ od Walesa ne pokazuje znakove da je spreman za promjenu. Štoviše, izvješća sugeriraju da je William "bijesan" i "zatečen" odlukom o povratku te da se on i princeza Kate boje novih nemira. Kada je vijest objavljena, William i Kate Middleton bili su u Balmoralu sa Charlesom i drugim članovima obitelji, ali nisu dali nikakvu javnu izjavu.

Foto: Isabel Infantes

Oni bliski palači kažu da su Williamove rane preduboke nakon, kako tvrde, svega što je Harry govorio javno o obitelji - od intervjua s Oprah Winfrey do Netflixovog dokumentarca i memoara.

‌- To će biti izazovno za Williama. Bit će vrlo teško za njega i Kate. I dalje se osjećaju izdano - kaže izvor iz kraljevskih krugova.

Isti izvor dodaje kako William i Kate vjeruju da će svako pomirenje "biti spor proces". Zasad, oni ostaju usredotočeni na svoje troje djece - princa Georgea (13), princezu Charlotte (11) i princa Louisa (8) i Katein oporavak od raka.

*uz korištenje AI-ja