Kraljev odnos s Harryjem se popravio posljednjih mjeseci. U srpnju su se otac i sin privatno sastali u Highgroveu, gdje je Charles prvi put nakon više od četiri godine vidio Archieja i Lilibet
Radi Harryjevog povratka: Kralj Charles ponadao se pomirenju sinova, ali William ne 'popušta'
Kralj Charles (77) nada se da bi iznenadni povratak princa Harryja u Ujedinjeno Kraljevstvo konačno mogao pomoći u zacjeljivanju jednog od najdubljih raskola u kraljevskoj obitelji. Harry (41) i Meghan Markle (45) s djecom, princem Archiejem (7) i princezom Lilibet (5), na duže se vrijeme vraćaju u Britaniju, gdje će djeca od rujna pohađati školu. Obitelj će imati privatni dom izvan palače, ali će zadržati i svoju rezidenciju u Kaliforniji.
Za kralja Charlesa, koji se i dalje liječi od raka, ovaj potez otvara mogućnost onoga čemu se dugo nadao - pomirenju između Harryja i njegovog brata, princa Williama.
- Željet će s vremenom vidjeti svoje sinove zajedno. Ovo je najbolja prilika koju smo vidjeli posljednjih godina - rekao je izvor blizak kraljevskoj obitelji za People.
Kraljev odnos s Harryjem se popravio posljednjih mjeseci. U srpnju su se otac i sin privatno sastali u Highgroveu, gdje je Charles prvi put nakon više od četiri godine vidio Archieja i Lilibet. S obzirom na to da se Harry s obitelji sada priprema provesti duže vrijeme u Britaniji, prilike za povezivanje više se neće morati svoditi na kratke posjete iz Kalifornije.
Nada u pomirenje ima posebnu težinu zbog otuđenosti braće, a Charlesova želja da njegovi sinovi ponovno pronađu zajednički jezik ostaje nepromijenjena. U svojim memoarima "Spare" iz 2023., Harry se prisjetio trenutka nakon sprovoda princa Philipa 2021., kada ih je Charles preklinjao.
- Molim vas, dečki, ne činite moje posljednje godine bijednima.
Williamov bijes i osjećaj izdaje
Unatoč nedavnom napretku, Harryjev odnos s ocem i dalje je složen, a Charles je za planove o preseljenju saznao samo nekoliko dana prije nego što je vijest postala javna, što naglašava distancu koja još uvijek postoji.
No, princ William je potpuno druga priča. Dok je Harry više puta govorio o želji za pomirenjem, nekoliko izvora potvrđuje da braća i dalje "nemaju nikakav kontakt", a princ od Walesa ne pokazuje znakove da je spreman za promjenu. Štoviše, izvješća sugeriraju da je William "bijesan" i "zatečen" odlukom o povratku te da se on i princeza Kate boje novih nemira. Kada je vijest objavljena, William i Kate Middleton bili su u Balmoralu sa Charlesom i drugim članovima obitelji, ali nisu dali nikakvu javnu izjavu.
Oni bliski palači kažu da su Williamove rane preduboke nakon, kako tvrde, svega što je Harry govorio javno o obitelji - od intervjua s Oprah Winfrey do Netflixovog dokumentarca i memoara.
- To će biti izazovno za Williama. Bit će vrlo teško za njega i Kate. I dalje se osjećaju izdano - kaže izvor iz kraljevskih krugova.
Isti izvor dodaje kako William i Kate vjeruju da će svako pomirenje "biti spor proces". Zasad, oni ostaju usredotočeni na svoje troje djece - princa Georgea (13), princezu Charlotte (11) i princa Louisa (8) i Katein oporavak od raka.
*uz korištenje AI-ja
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