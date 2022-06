Senegalac u svojim videima ne kaže ni riječ, a sada je postao najpraćeniji tiktoker na svijetu

TikToker Khaby Lame (22) iz Senegala službeno je postao najpraćenija TikTok zvijezda na svijetu. Pretekao je popularnu Charli D'Amelio (18), koja je do danas bila na prvom mjestu još od 2020. godine, prenosi Daily Mail.

Dostigavši preko noći 142,5 milijuna sljedbenika, Lame je promašio D'Amelijenih 142,2 milijuna nakon višemjesečne borbe za sljedbenike.

Lame je rođen u Senegalu, a preselio se u Chivasso u Italiji u dobi od jedne godine. TikTok platformi pridružio se tek 2020. nakon što je otpušten s posla u tvornici tijekom pandemije.

Nakon toga je počeo snimati Tik Tok videe jednostavno zato što mu je bilo dosadno dok je bio nezaposlen tijekom karantene, a njegovi se videi uglavnom sastoje od toga kako tiho ismijava druge tiktokere.

Počeo je snimati videe u kojima bi se rugao 'life-hack' videima drugih korisnika, demonstrirajući jednostavne načine kako učiniti ono što su oni zakomplicirali.

Lame je prepoznatljiv po tome što nikada ne izgovara ni riječi u svojim videima već njegov izraz lica govori puno više pa ga razumiju u svim dijelovima svijeta.

- Došao sam na ideju jer sam vidio ove snimke kako kruže i svidjela mi se ideja da se u to unese malo jednostavnosti. Ta ideja je došla slučajno, ali tišina nije. Smišljao sam način da uspijem doprijeti do što većeg broja ljudi. A najbolji način je bio da uopće ne govorim. Možda zato što su moji izrazi lica smiješni, ova jednostavnost nasmijava ljude i ja to volim - rekao je.

