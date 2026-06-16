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OSOBNE TEME

Senidah bez dlake na jeziku o bizarnim glasinama: 'Kažu da sam nekad bila muškarac...'

Piše 24sata,
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Senidah bez dlake na jeziku o bizarnim glasinama: 'Kažu da sam nekad bila muškarac...'
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Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Regionalna zvijezda odbacila je jednu od najbizarnijih glasina o sebi i otkrila da izgled duguje obiteljskim genima

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Jedna od najpopularnijih regionalnih glazbenica, Senidah, gošća je nove epizode podcasta 'Nema labavo by IN magazin', u kojoj je iskreno progovorila o brojnim temama koje su obilježile njezin život.

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Prisjetila se djetinjstva i odrastanja bez oca, kojeg je izgubila kada je imala samo četiri godine.

- Imala sam četiri godine i onda rasteš, pa kreneš u školu, u vrtić, drugi imaju oba roditelja, a ti imaš jednog i onda ti je to čudno - objasnila je Senidah, dodajući kako joj unatoč tome ljubavi nikada nije nedostajalo zbog majke koja je, kako kaže, tada preuzela obje roditeljske uloge.

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Foto: F.S.

- Ja sam imala jako jaku majku koja mi je bila i otac i majka. Tako da mi nije falilo ništa, stvarno puno ljubavi - zaključila je.

S nostalgijom se prisjetila i gubitka majke te opisala prazninu koja ostaje nakon odlaska voljene osobe.

- Kažu, s vremenom postaje lakše, ali definitivno ne. Mislim, ti samo naučiš da živiš s tim. I to je to - rekla je Senidah, dodajući: 'Kad je bila ona tu, bila je oslonac i ja sam mogla biti i neodgovorna i ovakva i onakva, a kad je ona otišla, ja sam sama sebi svoj oslonac.'

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Dotaknula se i jedne od najbizarnijih glasina koja ju prati godinama - tvrdnji da je nekada bila muškarac.

- To nema veze s mozgom - rekla je kroz smijeh, dodavši da izgled duguje obiteljskim genima.

Senidah je iskreno govorila i o ljubavi te priznala da joj izražavanje osjećaja riječima nije uvijek jednostavno.

- Znam da ti kažem zašto sam ljuta na tebe, ali ne znam da ti kažem 'I love you' - priznala je.

Foto: Privatni album

- Iako to osjećam, ja ti pokažem. Ja ti ne kažem, ali ti pokažem - objasnila je, zaključivši: 'Ja mislim da djela, opet, meni više znače od riječi.'

U novoj epizodi podcasta, Senidah je progovorila o brojnim drugim događajima koji su je oblikovali privatno i profesionalno, a cijeli razgovor ne propustite pogledati u srijedu u 10 sati na YouTube kanalu Nove TV!

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