Senidah je neprepoznatljiva: S lica maknula 'tešku' šminku pa je fanovima pokazala pjegice

Rijetki znaju da pjevačica sama brine o svojem stajlingu, koji je mnogima neobičan. Sada je objavila fotografiju u ležernom izdanju, no ponovno je izazvala lavinu komentara na račun svojeg izgleda

<p>Slovenska pjevačica <strong>Senida Hajdarpašić </strong>(35), koju publika poznaje pod umjetničkim imenom 'Senidah', napravila je 'boom' kada se pojavila na sceni. Na društvenim mrežama ponekad objavljuje fotografije s koncerata ili kako pjeva i pleše. No, zanimljivo je kako je uvijek dotjerana, s puno šminke. Sada je objavila fotografiju na kojoj je pozirala bez šminke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja sa Senidom</strong></p><p>Njezini pratitelji nisu mogli ne primijetiti kako izgleda pomalo drugačije. Pažnju je ukrao i njezin dekolte, no jedna od njezinih pratiteljica primijetila je kako Senidah ima i pjegice, koje inače vješto prekriva šminkom.</p><p>- Imaš pjegice, tek sada to vidim. Koliko to imaš točkica na sebi - neki su od komentara.</p><p>Osim brojnih pozitivnih komentara kojima su je 'obasipali' na račun njezina izgleda, bilo je i onih koji su bili nešto manje oduševljeni.</p><p>- Veća su ti ramena nego moja budućnost. Ja se nje plašim. Ovo je muško pretvoreno u žensko - pisali su joj. </p><p>Inače, rijetki znaju kako pjevačica sama brine o svojem stajlingu, koji je mnogima neobičan. Senidin talent otkrila je njezina sestra. Snimala se kod kuće, a sestra je sve objavljivala, što je primijetila jedna izdavačka kuća, pišu <a href="https://www.kurir.rs/stars/3386699/sestra-ju-je-tajno-snimila-pa-objavila-senidah-postala-prava-zvezda-a-evo-kako-niste-znali-ove-stvari-o-pevacici" target="_blank">srpski mediji</a>.</p><p>Njezina pjesma 'Slađana' podigla je prašinu jer su je mnogi povezivali s narkoticima. Pjevačica je to demantirala, objasnivši kako je tekstopisac bio zaljubljen u <strong>Slađanu Milošević</strong>.</p><p>O svom privatnom životu rijetko govori i rijetko daje intervjue, zbog čega se neko vrijeme nagađalo da voli žene. Međutim, takve tračeve je također demantirala kada je na društvenim mrežama objavila fotografije s nepoznatim muškarcem. </p><p> </p><p> </p>