Senka Bulić: 'Volim opuštenost i nisam htjela završiti u braku'

Kazališna, televizijska i filmska glumica, kazališna redateljica te bivša ravnateljica scene Gorica, Senka Bulić (54) odrastala je u Splitu, a kao mala ni pomišljala nije da će joj gluma biti poziv.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL ANA KARIĆ BILA JOJ JE ODUVIJEK VELIKA INSPIRACIJA I VRLO DOBRA PRIJATELJICA Jedna od najboljih prijateljica u glumačkim vodama Senki je bila Ana Karić, koje je preminula prije četiri godine. - Apsolutno jedna od najvećih dramskih glumica u Hrvatskoj. Bila mi je velika prijateljica i inspiracija - rekla je jedanput Senka.

- Odrasla sam u Splitu, u getu. Pravo odrastanje na splitskim ulicama. Bučno, javno, naglašeno, iako sam bila poprilično introvertna za takav prostor. Nisam ni slutila da ću se jednog dana baviti glumom, da ću na taj način biti izložena, pred publikom, pred velikim tekstovima, emocijama... Rijetko sam u Splitu, ali kad god dođem, iznova me šarmira. Postoji neko specifično strujanje u tom gradu - prisjetila se Bulić.

Oduvijek se bavila raznim sportovima, a kaže da joj je ta navika ostala i danas, te da joj to pomaže u poslu. Zadnjih godinu dana prakticira i jogu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Plivam, volim skijati... Suvremeno kazalište kojim se bavim zahtijeva izuzetnu kondiciju na sceni, tijelo je vrlo važno u izvedbi. Konstantno održavam dobru kondiciju - rekla je Bulić. Kao mala sanjala je postati rock zvijezda. Otkrila je kako joj je to bila velika maštarija, kao i većini u njenoj okolini tad, ali taj joj je poriv ostao i do današnjih dana. Kaže da je rock jako puno značio za nju, ali i kasnije, u formiranju cijele njezine generacije.

GLUMILA S VELIKANIMA

- Htjela sam najbolji izraz pobune, intenziteta... Rock je sloboda, bunt... Moju generaciju to je jako odredilo, zato se i danas vraćamo svojim uzorima. Predstavu ‘Dream of life’, o Patti Smith, volim igrati upravo zbog toga - objasnila je Senka. Nekako u to doba poriv za glumom postao je sve izraženiji. Kaže da je ta strast iznenadila njenu bližu okolinu. Istodobno je jako voljela kiparstvo.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL NEIZBJEŽNA POLITIKA Smatra da je nemoguće odvojiti politiku jer financira kazalište, ali i da bi djelovanje trebalo izmijeniti

- Već u glumačkoj školi počela sam igrati u produkcijama splitskoga kazališta. Moja druga ljubav je kiparstvo. Da nisam završila na glumačkoj akademiji, u tom smjeru bih se razvijala sigurno. Kasnije sam otkrivala i želju za režijom, proširila sam svoje mogućnosti, redovito i režiram - rekla je Senka.

Primili su je u glumački studio 'Titovi mornari', koji je vodio Marko Bralić. Kaže da je to bio pravi inkubator novih glumaca, u kojem su prve korake napravili mnogi splitski glumci.

- Glumila sam u predstavama splitskoga kazališta, s tad vrhunskim glumcima i režiserima, pa sam već kao klinka imala priliku raditi s Radom Šerbedžijom, Borisom Dvornikom, Zdravkom Krstulović, Miodragom Krivokapićem, Darom Vukić... To je bio privilegij koji je poslije snažno utjecao na moje kriterije - kazala je Senka.

Foto: Privatni album IZNENADILI IH Senka Bulić na Cvjetnom je trgu sudjelovala u performansu za turbofolk komediju

Splitska glumica kaže da je odbila uloge ako ih nije osjećala kao svoje. Dodala je da, ako ne osjeti dovoljnu motivaciju, neće pristati na ulogu.

- Postoje i periodi ili stanja u kojima nešto ne želite ili ne možete igrati. Znam da se ne mogu predati ulozi, pa odustanem od odrađivanja, koje je onda jedino rješenje. To mi se nikad nije činilo fer ni prema samoj sebi, a ni prema publici jer se vrlo lako prepoznaje glumačka nezainteresiranost i ignorancija - objasnila je Senka. O planovima za budućnost ne želi pričati, jer kaže da se više nada nego što planira.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL HOTEL BULIĆ NA JESEN KREĆE S PROJEKTOM Smijenili su je s mjesta ravnateljice Scene Gorica, no raditi ne prestaje. Njen Hotel Bulić nastavlja s radom. - Uskoro idu glumačka podjela i probe. S projektom izlazimo na jesen, a radi se o romanu Mirka Božića ‘Kurlani’. Dugo ga već želim raditi - rekla je Bulić.

- Želim da moje uzbuđenje u vezi kazališta traje, da sam motivirana u vezi bavljenja sobom, svojim bliskim ljudima. Nažalost naše današnje prilike ukinule su nam privilegiju da intenzivnije i slobodnije maštamo, zamisljamo budućnost. Imam osjećaj da nam je domet izlaziti na kraj sa sadašnjošću - ispričala je glumica.

Iako je praktički cijeli život vezana uz glumu, priznaje da još ima tremu i da joj je svaki izlazak pred publiku i danas uzbudljiv. Smatra da je to sve zbog odnosa i poštovanja prema publici.

- Uvijek imam tremu. Srećom, uspijem je iskontrolirati. To je dosta ometajuće, ali zasad ne dopuštam da me odvede u blokade. Ne radim razliku između premijere i kasnijih igranja. To je i neka vrsta odgovornosti prema poslu. Bilo bi vrlo poražavajuće biti ravnodušan na izlazak pred publiku - rekla je Bulić. Veseli se prvoj suradnji s Lenkom Udovički. Na Brijunima će ovog ljeta biti dio priče kazališta Ulysess. Smatra da su to izvrsni umjetnički uvjeti.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

VESELI SE ULYSSESU

- Čim mi je predložila tekst pristala sam jer antički materijal volim igrati, često sam igrala tragične junakinje, bilo u klasičnoj ili suvremenoj interpretaciji. To osjećam kao svoj glumački materijal. Lenkini razlozi bavljenja Euripidom su me uveli u nova, suvremena značenja teksta ‘Bakhe’ - rekla je Senka i dodala:

- Nevjerojatno je koliko nam antički tekstovi danas mogu značiti za suočavanje sa suvremenim provalijama. Posebno je aktualan s obzirom na regresivne tendencije u našem, ali i mnogim drugim društvima kad su u pitanju žene i njihova stečena prava. Bavimo se ženskim principom kroz drastične motive teksta, a paralelno i s današnjim iskustvom - pojasnila je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za sebe kaže da misli da nije slavna. Kaže da ju ponekad prepoznaju na ulici oni koji pamte njen rad, te da su ti susreti ugodni i simpatični. Dodala je kako nema probleme velikih zvijezda.

- Za slavu je potrebna puno veća i šira izloženost, popularnost. Potrebna je popularnost i značaj drukčijih razmjera. U našim uvjetima primjerenije je govoriti o osobama koje su poznatije u javnosti zbog tipa posla kojim se bave - rekla je. U kazalištu je radila puno, gotovo sve. Vodila ga je, glumila i režirala. Kaže da ne voli raditi razliku jer to jednostavno voli.

Foto: PROMO

- Ne radim osobite razlike između svega čime se bavim. Činjenica da se isprepliću sve moje uloge (gluma, režija, produkcija) samo mi je znak da je to zaista moj umjetnički put. Trenutno sam u glumačkoj poziciji u predstavi. ‘Bakhe’, uskoro se opet prebacujem na režiju nove predstave mog nezavisnoga Kazališta Hotel Bulić. Scena je moj ambijent u različitim formama. Jako je teško raditi u nezavisnim uvjetima, financijski i organizacijski. Iznosi koje dobivamo nisu dostatni za osiguranje egzistencije za sve suradnike, pa je nužan rad na više projekata, što oduzima vrijeme i pažnju koju ozbiljan kazališni rad zahtijeva ako ga hoćete odvesti na druge razine - rekla je Senka. Damir Josipović 18 je godina mlađi od Senke. Otkrila je da joj je najdraže kad se sve odvija spontano.

NEMA ODMORA BEZ MORA

- Volim kad se to dogodi bez presinga i pretjeranih očekivanja. Zato se najčešće i nastavi opušteno. Nisam nikad imala želju odnose završavati brakom, jednostavno se nije tako odvijalo. Nisam odbijala brak iz nekih dubokih uvjerenja - rekla je. Slobodnog vremena previše nema, a godišnji ne može zamisliti bez mora.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

- Prošlo ljeto sam uspjela biti dulje nego inače u jednoj predivnoj hvarskoj uvali, Medvidini. Vrlo brzo mi inače treba da se regeneriram i iznova startam - dodala je Senka.

VIDI OVO: 13 najljepših slika s vjenčanja Vedrana i Franke!