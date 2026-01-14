Obavijesti

Senzacija Jakov Jozinović je osvojio zadnju Cesaricu 2025.: 'Polje ruža' je hit prosinca

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Bane T. Stojanovic

Jakov Jozinović već se prije službenog izlaska singla nametnuo kao viralna senzacija na društvenim mrežama, gdje su isječci s njegovih nastupa u kratkom roku prikupili stotine tisuća pregleda

Za prestižnu nagradu Cesarica za Hit mjeseca prosinca publika je svojim glasovima, streamovima i angažmanom prepoznala pjesmu “Polje ruža” izvođača Jakova Jozinovića kao najveći glazbeni hit koji je obilježio kraj 2025. godine.

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

Debitantski singl mladog vinkovčanina čiji je autor teksta ujedno i njegov prijatelj Matija Cvek, kao i glazbe zajedno s Filipom Vincekom, osvojio je srca publike svojom toplinom, iskrenošću i emotivnom snagom. "Polje ruža" je ostvarilo više od 1.249.000 pregleda na YouTubeu i preko 537.000 streamova na Spotifyju, što jasno pokazuje snažnu podršku publike i veliki interes za prvi singl.

Jakov Jozinović već se prije službenog izlaska singla nametnuo kao viralna senzacija na društvenim mrežama, gdje su isječci s njegovih nastupa u kratkom roku prikupili stotine tisuća pregleda i tisuće dijeljenja.

Publika je s velikim nestrpljenjem iščekivala objavu cijele pjesme, a snažna reakcija odmah po izlasku potvrdila je da se radi o jednom od najiščekivanijih domaćih debija ove godine. Od prvih dana emitiranja "Polje ruža" bilježi izniman interes publike, brzo je ušla u radijski eter i streaming playliste te potvrdila status Jakova Jozinovića kao novog imena domaće scene koje publika s razlogom prati.

