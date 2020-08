Šerbedžija: 'Hrvatska je moja domovina, ali kritizirao sam neke pojave za njezino dobro'

<p>Osim o glumačkim ostvarenjima i karijeri, glumac <strong>Rade Šerbedžija</strong> (74) nerijetko priča i o politici i ratu. Sad je o tome progovorio u razgovoru za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/hrvatska-je-moja-domovina-a-kritizirao-sam-neke-pojave-za-njezino-dobro-1427495" target="_blank">Večernji list</a>. </p><p>- Ja sam čovjek koji je protiv rata. Bio sam, ostajem i uvijek ću biti. Mislim da se problemi trebaju rješavati mirnim sredstvima - govori Rade, koji rat smatra užasnim i prljavim. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rade Šerbedžija o Krleži </strong></p><p>Rade je početkom devedesetih otišao iz Hrvatske, a objasnio je i kako je do toga došlo. Nakon što se razveo, glumac je 1990. napustio Hrvatsku. Otišao je u Suboticu, gdje je sreo <strong>Lenku Udovički</strong> (53), s kojom je sada u braku. </p><p>- Tamo smo počeli zajednički život. Oženili smo se 1991., neposredno prije rata. Lenka ostaje u drugom stanju. Često smo odlazili u Sarajevo. Zapravo u to smo vrijeme živjeli između Sarajeva i Beograda. U Sarajevu sam bio kada je tamo počeo rat. Vratio sam se u Beograd. Lenka je rodila našu kćer Ninu 26. svibnja 1992. godine. Ja sam morao otići iz Beograda 27. svibnja. Otišao sam preko Mađarske u Ljubljanu - priča Rade.</p><p>Za njim je došla i Lenka s kćeri Ninom. U Ljubljani su živjeli godinu dana, a onda je dobio glavnu ulogu u filmu 'Prije kiše' Milča Mančevskog i preselili su se u London, gdje su proveli deset godina. Sljedeća destinacija im je bio Los Angeles. Naposljetku, vratio se u Hrvatsku.</p><p>- Ovo je moja zemlja, u kojoj sam rođen i u kojoj sam cijeli život živio i postao to što jesam. Odrastao sam u Hrvatskoj i Hrvatska je moja domovina. Kritizirao sam neke pojave u Hrvatskoj, kao što mnogi moji prijatelji, Hrvati, kritiziraju neke pojave u Hrvatskoj, za dobrobit ove zemlje i njezinih ljudi, s kojima sam živio, odrastao i s kojima i dalje želim živjeti - kaže Rade. </p><p>Sad živi u Barbarigi u Istri.</p><p>- Istra mi je oduvijek bila posebna i čudesno lijepa. Osim toga, u Istri smo osnovali naš teatar Ulysses. A 2011. došli smo iz Los Angelesa u Rijeku gdje smo osnovali Studij glume na riječkom Sveučilištu. I volim biti blizu mora - govori Rade. </p>