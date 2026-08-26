Serhat iz serije 'Tajne prošlosti' i supruga dobili drugo dijete!

Turski glumac Murat Yildirim, kojeg domaća publika prati u hit seriji 'Tajne prošlosti' u ulozi Serhata i njegova supruga, marokanska glumica i bivša misica Iman Elbani, dobili su drugo dijete.

- Dobro nam došao, naš sine Kerem. Zahvaljujući Božjoj milosti i pomoći, dobili smo sina kojem smo dali ime Kerem. Molimo Boga da nam bude radost i utjeha očima i srcima - poručili su raznježeni supružnici uz zajedničku fotografiju iz bolnice na kojoj nasmijani drže novorođenog dječaka.

Foto: Instagram

Yildirim i Elbani vjenčali su se prije deset godina te danas žive na relaciji Turska-Maroko. Njihova je ljubavna priča od početka privlačila pozornost javnosti jer Yildirim dolazi iz Turske, dok je Elbani Marokanka. Par već ima kćer Miray, koja je rođena u listopadu 2022. godine.