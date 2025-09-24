Obavijesti

ZAPLAKAO JE

Šerif Konjević o zdravlju Halida i njegove supruge: 'I Sejda nije dobro, nek im Bog pomogne'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/Pixsell

Otkrio je kako su zajedno bili na moru. Družili su se i kupali, a Halid i njegova supruga Sejda su imali zdravstvenih problema pa su morali otići i obaviti preglede

Folk pjevač Šerif Konjević (67) progovorio je o stanju najboljeg prijatelja s estrade Halida Bešlića (71), ali je rekao kako je i zdravlje njegove supruge Sejde također narušeno.

Halid je trenutno na onkologiji, a Šerif kaže kako su se prije nekoliko dana čuli videopozivom.

- Čuli smo se i vidjeli prije tri-četiri dana. Često se čujemo na videopoziv. Meni dobro izgleda, meni je on Halid i dobro izgleda. Ja to nisam mnogo puta pričao, ali sam se često volio našaliti na Halidovo ime. Evo možete pitati i njega i njegovu obitelj, ja bih volio da to Halid kaže - govori Konjević za portal Oslobođenje.ba.

Foto: Screenshot/

Dodao je kako njemu Halid izgleda dobro i da vjeruje da će se izvući.

- Pa on meni dobro izgleda. Ali nekog ko ti je prijatelj ne možeš doživljavati kroz probleme. Nažalost, ima ih, ali ja vjerujem u Boga i tu će se moja rečenica završiti - govori glazbenik.

Navodi i kako Halid u bolnici svaki dan čita.

Foto: Facebook

- Volio bih da ga ljudi ostave da živi svoj život, sada mu je najpotrebnije da pročita nešto lijepo. Halid čita svaki dan, voli čitati - istaknuo je.

Na kraju je zaplakao i otkrio da je i Halidova supruga Sejda jako bolesna.

- Bili smo zajedno na moru i družili smo se svaki dan. Nažalost, i ona nije dobro i ima zdravstvenih problema. Družili smo se na moru i kupali, a oni su morali onda otići i obavljati preglede. I sad, šta je, tu je. Neka Bog pomogne Halidu i Sejdi - rekao je u emisiji Mirze Vranj.

