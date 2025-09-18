Obavijesti

PREKINULA ŠUTNJU

Estrada je brujala o romansi, a Suzana Mančić je sad otkrila sve o odnosu s Halidom Bešlićem

Foto: pixel

Bivša loto djevojka otvoreno je progovorila o zajedničkim nastupima, ali i incidentu iz devedesetih

Iako se godinama špekulirao o navodnoj vezi između Halida Bešlića (71) i Suzane Mančić (68), bivša loto djevojka konačno je odlučila progovoriti. U razgovoru za Informer otvoreno je govorila o svom odnosu s poznatim pjevačem te naglasila da su njihovi odnosi uvijek bili profesionalni. 

- Neko vrijeme smo radili zajedno. Gostovala sam na njegovim koncertima i uvijek smo imali odličnu energiju na nastupima diljem Jugoslavije. Ali nikakve ljubavne priče nije bilo - priznala je Suzana.

Zagreb: Suzana Mančić
Zagreb: Suzana Mančić | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Uz to je Halidu uputila i tople želje.

- Od srca želim Halidu Bešliću da dobije ovu životnu bitku. Želim mu sve najbolje, njemu i njegovoj obitelji, i još mnogo dobrih pjesama jer je on veliki pjevač i dobar čovjek - poručila je Mančić. 

Početkom devedesetih Bešlić se sukobio s kolegom Miroslavom Ilićem, a prema riječima estradnog menadžera Vlade Perovića, razlog tog incidenta bila je upravo Suzana.

- Sjećam se te večeri. Nije to bila krvava tuča, ali umjetnici su se voljeli pokazati i dokazati pred lijepom ženom. E, baš ta ljepotica bila je Suzana Mančić. S njom me je upoznao Zlatko Pejaković, ona je tada pjevala pjesmu 'Ogledalce'. Bila je lijepa djevojčica, puna energije, karizmatična. Ne postoji muškarac koji se nije za njom okrenuo. Dolazila je kod mene u klub - otkrio je Vlado. 

Perović je također pojasnio da je cijeli incident nastao zbog alkohola i želje za dokazivanjem.

- Obojica su malo više popili, pa su se pogurali. Miroslav je bio malo nagao kad popije, dok je Halid bio mirniji. Nije bilo krvi, psovki da. Polijevali su se pićem i gurali. U to vrijeme je normalno bilo da se muškarci zakače zbog žene. Pa, Suzi je bila ljepotica. Halid je bio zgodan, mlad, lijep, Miroslav također. Mada, on je bio gadan kad popije, zato je i dobro što ne pije već 20 godina - prisjetio se Perović.

Foto: Instagram/Suzana Mančić
