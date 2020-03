Šerifović bijesna na Vladu: Pa kako da psi 14h ne vrše nuždu?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Šerifović: 'Misle kako nosim masku da me ne bi prepoznali'

Vlada Republike Srbije najprije je donijela odluku da vlasnici šetaju svoje pse svakog dana od 20 do 21 sat, ali potom su istu tu odluku povukli. Sad ljudi mogu svoje kućne ljubimce šetati do 17 sati pa moraju čekati 5 sati ujutro kako bi ih ponovno izveli. Od 17 sati je na snazi zabrana kretanja pa tako nema ni izvođenja kućnih ljubimaca van da vrše nuždu. To je naljutilo mnoge vlasnike pasa, kao i glazbenicu Mariju Šerifović (35).

- OK, znači ljubimci piške sutra u 15 sati pa u 5 sati? - napisala je Marija na Twitteru i izazvala lavinu komentara. Dok su je mnogi shvaćali zbog čega se buni, bilo je i onih koji su joj rekli da se treba brinuti o važnijim stvarima.

- Jasno mi je da je ljudski život na prvom mjestu, sve stoji! Ali da 14 sati životinja ne vrši nuždu... - dodala je Marija.

Da se mnogi slažu s Marijinim mišljenjem da se prema životinjama ne treba tako ponašati potvrđuje i činjenica da je pokrenuta online peticija da se dozvoli kretanje s psima u periodu od 20 do 20.30 sati svakog dana. Rezultata peticije još nema, ali kako pišu srpski mediji, skupljeno je nekoliko tisuća potpisa.

Mnogi su također ispod Marijinih objava navodili kako zabranu neće poštovati jer to nije zdravo za njihove ljubimce.

- Moj pas se naviknuo na prvobitne mjere, ove sad su već malo nemoguće, ali borimo se - rekla je pjevačica.

