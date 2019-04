Šerifović zabranila kandidatima Vannine pjesme: Kakva pohvala

Članica žirija emisije 'Zvezde granda' Marija Šerifović (34) kandidatima je zabranila izvođenje Vanninih pjesama. Naime, Marija je rekla da ona sama nije u stanju dobro uživo otpjevati Vannine pjesme pa smatra da to ne mogu ni kandidati.

Ivana Vrdoljak Vanna (48) se iznenadila kad je čula za to Marijino pravilo u showu.

- Zaista je to rekla?! Oh, pa čuti tako nešto od takve pjevačice je zaista kompliment. Međutim, nisam pretjerano ljubomorna kad drugi pjevaju moje pjesme, često mi je to baš čast. Iako baš i ne zvuči idealno, nema veze, možda je to čak i dobro jer mladi pjevači mogu napredovati tek kad se suoče s greškama koje prave. I na kraju, dobro je napraviti otklon od originala, ma kome uopće trebaju kopije - rekla je Vanna za Kurir.

Vanna se osvrnula i na svoj hit 'Tek je 12 sati' i otkrila da joj nije 'sjeo' na prvu.

- Učinilo nam se iz prve da je pjesma zarazna, ali pošto nismo imali previše iskustva, puštali smo je po gradu prijateljima, DJ-jevima i svi su reagirali slično. U početku nam se činila i prekomercijalnom, mislili smo da smo malo pretjerali, ali taj je osjećaj ubrzo nestao. Volim izvoditi tu pjesmu i dan-danas i znam njen značaj. Danas se sluša jer je iskrena, originalna, direktna u komunikaciji s publikom i na kraju provokativna, iako mnogo manje danas nego tada kad je nastala - zaključila je Vanna.