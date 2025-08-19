Obavijesti

NETFLIXOV HIT

Serija 'Emily in Paris' snima se u susjedstvu, traže statiste: Evo koje uvjete trebate ispunjavati

Serija 'Emily in Paris' snima se u susjedstvu, traže statiste: Evo koje uvjete trebate ispunjavati
Foto: Manuel Silvestri

Hit serija 'Emily in Paris' trenutno se snima na ulicama Venecije. Peta sezona serije počela se snimati u svibnju, a objavili su i otvorenu audiciju za statiste. Međutim, poziv na audiciju šokirao je mnoge.

Peta sezona serije 'Emily in Paris' počela se snimati u svibnju u Rimu, a zatim se produkcija vratila u Francusku tijekom lipnja. Sada se snimanje nastavlja na ulicama Venecije. Netflixova hit serija snima se u Veneciji od sada do sljedećeg ponedjeljka, a pokrenut je lokalni kasting kako bi se pronašlo 500 statista. Navode da svi moraju biti 'lijepi' i nositi haljine veličine od S do maksimalno M.

Season 5 of Netflix's Emily in Paris films in Venice, Italy
Foto: Manuel Silvestri

Peta sezona popularne serije počela se snimati u svibnju u Rimu, a zatim se produkcija vratila u Francusku tijekom lipnja, a u Veneciji će se snimati sljedećih nekoliko dana. Nakon što se doznalo da će se serija snimati u Italiji, na to je reagirao i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je tada poručio da će se 'snažno boriti' da Emily ostane u Parizu. 

Season 5 of Netflix's Emily in Paris films in Venice, Italy
Foto: Manuel Silvestri

- 'Emily u Parizu' u Rimu nema smisla - rekao je u listopadu Macron za Variety

Uspjeh serije, kojeg je doživjela tijekom pandemije 2020. godine, bio je toliki da se Macronova supruga Brigitte pojavila u jednoj epizodi u posljednjoj sezoni.

- Bio sam jako ponosan, a ona je bila jako sretna što je to učinila. Trajalo je samo nekoliko minuta, ali mislim da je to bio dobar trenutak za nju. Mislim da je dobar za imidž Francuske. 'Emily in Paris' pokazuje ljepotu naše zemlje. Čak i za moj posao, to je jako dobra inicijativa - otkrio je francuski predsjednik prošlog listopada

Season 5 of Netflix's Emily in Paris films in Venice, Italy
Foto: Manuel Silvestri

U seriji Emily u Parizu, u kojoj Lily Collins glumi direktoricu marketinga Emily Cooper, junakinja se u petoj sezoni seli u Rim. Ona će otići na romantično putovanje u Veneciju sa zgodnim Marcellom Muratorijem, kojeg glumi Eugenio Franceschini. Lokacije snimanja ovog tjedna uključivat će hotel San Daniele, baziliku Santi Giovanni i Paolo te Grand Canal.

Serija je trebala biti emitirana krajem ove godine, ali jedan od glavnih likova otkrio je da se neće vratiti. Camille Razat koja glumi Camille u romantičnoj komediji, oglasila se na Instagramu kako bi otkrila šokantnu vijest oproštajnom objavom nakon. Camille je glumila Emilynu prijateljicu i suparnicu u seriji otkako se program pojavio na streaming servisu 2020. godine. Sada, nakon pet godina na našim ekranima kao Camille, glumica je spremna krenuti dalje.

Lily Collins je tijekom vikenda na Instagramu objavila svoje fotografije u ljetnoj haljini s printom rajčice u jednom od poznatih venecijanskih vodenih taksija.

